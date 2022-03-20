TFF 2. Lig: Sakaryaspor: 2 Adıyaman Futbol Kulübü: 0 - Haberler

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TFF 2. Lig: Sakaryaspor: 2 Adıyaman Futbol Kulübü: 0

İhlas Haber Ajansı - Spor
 - Güncelleme:
TFF 2. Lig: Sakaryaspor: 2 Adıyaman Futbol Kulübü: 0

0 mağlup etti.

ADIYAMAN (İHA) - 0 mağlup etti.

Stat: Yeni Sakarya Atatürk

Hakemler: Cihan Aydın xx, Muhammet Oğuzhan Öztaş xx, Mehmet Kuru xx

Sakaryaspor : Furkan Köse xx (Fatih Gülmez dk. 67 xx), Çağlayan Menderes xx, Ömer Bozan xx, Okan Dernek xx, Ozan Sol xxx (Onur Ramazan Toprak dk. 74 x), Selçuk Alibaz xx (Hurşit Taşcı dk. 67 x), Burak Süleyman xxx, Onur Karakabak xx, Oğuz Yıldırım x, Ümit Kurt xx (Eyüpcan Delibalta dk. 57 x), Mustafa Tahir Babaoğlu xx (Ali Özgün dk. 74 xx)

Adıyaman Futbol Kulübü: Türker Dirdiroğlu xx, Eren Tokat xx, Cengizhan Akgün xx (Göktan Işılak dk. 57 x), Taylan Özgün xx (Kerem Çalışkan dk. 74 x), Emin Altunay xx, Evren Kilarci xx, Yılmaz Daler x, Osman Torun x, Mustafa Çağlayan xx, Mert Arabacı x (Emre Gürsel Hürcan dk. 74 x), İbrahim Halil Öner x (Muhammet Akpınar dk. 57 x)

Goller: Burak Süleyman (dk. 54), Ozan Sol (dk. 61) (Sakaryaspor)

Sarı Kartlar: Selçuk Alibaz, Çağlayan Menderes, Ozan Sol (Sakaryaspor), Türker Dırdıroğlu (Adıyaman Futbol Kulübü) - SAKARYA

TFF 2. Lig: Sakaryaspor: 2 Adıyaman Futbol Kulübü: 0

TFF 2. Lig: Sakaryaspor: 2 Adıyaman Futbol Kulübü: 0

TFF 2. Lig: Sakaryaspor: 2 Adıyaman Futbol Kulübü: 0

İhlas Haber Ajansı / Spor

Sakaryaspor, Ozan Sol, Çağlayan, Adıyaman, Spor, Haberler

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