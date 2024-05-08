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TFF 2. Lig Play-off 1. Tur Maçları Yarın Oynanacak

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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından yapılan açıklamaya göre, TFF 2. Lig play-off 1. tur maçları yarın oynanacak. Programda yer alan 4 karşılaşmanın detayları da açıklandı.

TFF 2. Lig'de play-off 1. tur maçları yarın oynanacak.

Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre oynanacak 4 karşılaşmanın programı şu şekilde:

Yarın:

15.30 1461 Trabzon FK-Ankaraspor (Ortahisar Yavuz Selim)

15.30 Alagöz Holding Iğdır FK-İskenderunspor (Iğdır Şehir)

20.00 Anagold 24Erzincanspor-Menemen FK (Erzincan 13 Şubat Şehir)

20.00 Bucaspor 1928-Turkish Oil Yeni Mersin İdmanyurdu (Yeni Buca)

Kaynak: AA / Spor

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