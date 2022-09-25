TFF 2. Lig: Pazarspor: 0 Kastamonuspor: 1 Spor Haberleri TFF 2. Lig Kırmızı Grup 6. hafta karşılaşmasında Pazarspor, sahasında karşılaştığı Kastamonuspor'a 1-0 yenildi. TFF 2. Lig Kırmızı Grup 6. hafta karşılaşmasında Pazarspor, sahasında karşılaştığı Kastamonuspor'a 1-0 yenildi. Stat: Pazar İlçe Hakemler: Lütfullah Aslan xx, Barış Çiçeksoyu xx, Çağlar Demirkıran xx Pazarspor: Oğuzhan Birben xx, Oğulcan Enes Demiroğlu xx (Güvenç Usta dk. 69 xx), Onur Kızıltaş xx, Eyüp Ensar Bozkurt xx (Bedirhan Özyurt dk. 69 xx), Sercan Besler xx (Yağız Aktaş dk. 68 xx), Metin Güler xx, İlhan Topatar xx, Maksut Birben xx (Özgür Kutlu dk. 80 xx), Önder Selimoğlu xx, Oğuzhan Eskiköy xx (Eray Yüksel dk. 89 ?), Erdem Karahan xx Teknik Direktör: Mustafa Kalafatoğlu GMG Kastamonuspor: Eray Birniçan xx, Şaban Özel xx, Erman Bulucu xx, Faruk Öcal xx, Kadir Keleş xx (İsmail Bilgin dk. 80 ?), Hakan Olkan xx, Abdulaziz Solmaz xx (Ramazan Işık dk. 80 ?), Berkay Samancı xx, Ayhan Gürbüz xx (Ömer Faruk Yücel dk. 72 xx), Mehmet Bektaş xx (Mustafa Çaylı dk. 67 xx), Ergin Keleş xx Teknik Direktör: Metin Akpunar Gol: Eyüp Ensar Bozkurt (dk. 49 k.k.) (Kastamonuspor) Sarı kartlar: Oğuzhan, Maksut, Oğulcan Enes (Pazarspor), Şaban, Erman, Eray (Kastamonuspor) - RİZE Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor Türkiye Futbol Federasyonu Eyüp Ensar Pazarspor Bozkurt Spor Haberler

Haberler ›› Spor ›› TFF 2. Lig: Pazarspor: 0 Kastamonuspor: 1 - Haberler

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.