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TFF 2. Lig Kulüpler Birliği Toplantısı Gerçekleştirildi

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TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde düzenlenen toplantıda TFF 2. Lig kulüp başkanları ve yönetim kurulu üyeleri bir araya geldi. Toplantıda gündemdeki konular görüşüldü ve kulüp başkanlarının talep ve önerileri ele alındı.

TFF 2. Lig Kulüpler Birliği Toplantısı, TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirildi.

TFF Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu ve TFF 2. Lig kulüp başkanları ile yönetim kurulu üyelerinin katılımıyla düzenlenen toplantıda TFF 2. ve 3. Lig Kulüplerinden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Murat Şahin de yer aldı.

Gündemdeki konularla ilgili görüş alışverişinde bulunulan toplantıda ayrıca kulüp başkanlarının talep ve önerileri de çözüm odaklı olarak ele alındı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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