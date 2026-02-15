Haberler

Futbol: TFF 2. Lig

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Futbolda TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta 24, Beyaz Grup'ta ise 26. hafta maçları geride kaldı. Kırmızı Grup'ta Kuzeyboru, Menemen FK'yı mağlup ederken, Beyaz Grup'ta ise MKE Ankaragücü, Batman Petrolspor ile berabere kaldı.

Futbolda TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta 24, Beyaz Grup'ta ise 26. hafta sona erdi.

Ligde bugün oynanan müsabakalar ve sonuçları şöyle:

Kırmızı Grup

Kuzeyboru 68 Aksaray Belediyespor- Menemen FK: 2-1

Fethiyespor-Arkent Arnavutköy Belediyesi Futbol: 0-0

Güzide Gebzespor-Adanapor: 7-0

Bursaspor-Granny's Waffles Kırklarelispor: 4-0

Beyaz Grup

Adana 01 FK-Karaman FK: 0-0

Merkür Jet Erbaaspor-Muğlaspor: 0-1

İskenderunspor-GMG Kastamonuspor: 2-0

MKE Ankaragücü- Batman Petrolspor : 1-1

Kaynak: AA / Ceren Aydınonat - Spor
Trump, Gazze Barış Kurulu üyeleriyle Washington'da görüşecek

Trump, hepsiyle ABD'de görüşecek! Aralarında Türkiye de var
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bennu Yıldırımlar'ın acı günü! Doğum gününde hayatını kaybetti

Ünlü oyuncunun acı günü! Doğum gününde hayatını kaybetti
Son seçim anketinde çarpıcı sonuç! Fark 3 puandan fazla

Son seçim anketinde çarpıcı sonuç! Fark 3 puandan bile fazla
Fenerbahçe, Galatasaray'a set vermedi! 8 maçlık seri sona erdi

Derbide rakibine set vermediler! 8 maçlık seri sona erdi
İspanya, Asensio'yu konuşuyor: 90 milyon Türk şaşkına döndü

Tüm ülke Asensio'yu konuşuyor
Bennu Yıldırımlar'ın acı günü! Doğum gününde hayatını kaybetti

Ünlü oyuncunun acı günü! Doğum gününde hayatını kaybetti
Amedspor liderlik fırsatını tepti

Amedspor liderlik maçına çıktı! İşte sonuç
Baygın halde yerde yatan öğretmenin üzerinden geçti

Eşiyle tartışıp düştü, yardım beklerken dehşet yaşandı