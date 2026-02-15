Futbol: TFF 2. Lig
Futbolda TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta 24, Beyaz Grup'ta ise 26. hafta maçları geride kaldı. Kırmızı Grup'ta Kuzeyboru, Menemen FK'yı mağlup ederken, Beyaz Grup'ta ise MKE Ankaragücü, Batman Petrolspor ile berabere kaldı.
Ligde bugün oynanan müsabakalar ve sonuçları şöyle:
Kırmızı Grup
Kuzeyboru 68 Aksaray Belediyespor- Menemen FK: 2-1
Fethiyespor-Arkent Arnavutköy Belediyesi Futbol: 0-0
Güzide Gebzespor-Adanapor: 7-0
Bursaspor-Granny's Waffles Kırklarelispor: 4-0
Beyaz Grup
Adana 01 FK-Karaman FK: 0-0
Merkür Jet Erbaaspor-Muğlaspor: 0-1
İskenderunspor-GMG Kastamonuspor: 2-0
MKE Ankaragücü- Batman Petrolspor : 1-1
Kaynak: AA / Ceren Aydınonat - Spor