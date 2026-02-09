Futbol: TFF 2. Lig
TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta 23. hafta ve Beyaz Grup'ta 25. hafta maçları sona erdi. Kırmızı Grup'ta Arkent Arnavutköy Belediyespor, Güzide Gebzespor'a 0-2 kaybetti. Beyaz Grup'ta ise Karacabey Belediyespor-Adena 01 FK ve Beykoz Anadoluspor-Bucaspor 1928 maçları berabere sona erdi.
Futbolda TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta 23, Beyaz Grup'ta ise 25. hafta maçları bugün oynanan 5 karşılaşmayla sona erdi.
Ligde iki grupta oynanan karşılaşmalarda alınan sonuçlar şöyle:
Kırmızı Grup
Arkent Arnavutköy Belediyespor-Güzide Gebzespor: 0-2
Adanaspor-Akedaş Kahramanmaraş İstiklalspor: 1-7
Aliağa Futbol-Somaspor: 3-3
Beyaz Grup:
Karacabey Belediyespor-Adana 01 FK: 1-1
Beykoz Anadoluspor- Bucaspor 1928: 1-1
Kaynak: AA / Metin Arslancan - Spor