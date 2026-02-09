Haberler

Futbol: TFF 2. Lig

Güncelleme:
TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta 23. hafta ve Beyaz Grup'ta 25. hafta maçları sona erdi. Kırmızı Grup'ta Arkent Arnavutköy Belediyespor, Güzide Gebzespor'a 0-2 kaybetti. Beyaz Grup'ta ise Karacabey Belediyespor-Adena 01 FK ve Beykoz Anadoluspor-Bucaspor 1928 maçları berabere sona erdi.

Futbolda TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta 23, Beyaz Grup'ta ise 25. hafta maçları bugün oynanan 5 karşılaşmayla sona erdi.

Ligde iki grupta oynanan karşılaşmalarda alınan sonuçlar şöyle:

Kırmızı Grup

Arkent Arnavutköy Belediyespor-Güzide Gebzespor: 0-2

Adanaspor-Akedaş Kahramanmaraş İstiklalspor: 1-7

Aliağa Futbol-Somaspor: 3-3

Beyaz Grup:

Karacabey Belediyespor-Adana 01 FK: 1-1

Beykoz Anadoluspor- Bucaspor 1928: 1-1

Kaynak: AA / Metin Arslancan - Spor
