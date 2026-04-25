TFF 2. Lig: Kastamonuspor: 0 Muğlaspor: 3
TFF 2. Lig Beyaz Grup 36. hafta karşılaşmasında Kastamonuspor, konuk ettiği Muğlaspor'a 3-0 mağlup oldu.
Stat: Gazi
Hakemler: Murat Kasap, Hasan Ata, Servet Bozkurt
Kastamonuspor: Yavuz Aygün (Kerem Çavdar dk. 71), Gökdeniz Tandoğan, Erdem Reis (Enes Demirci dk. 78), Mustafa Arda Kartal, Umut Uzun, Ozan Can Gür (Ayberk Burak Küpoğlu dk. 78), Arda Rahan, Kazım Can Kahya, Yasin Başaytaç, Mert Çalışkan (Kerim Temizkan dk. 62), Rıdvan Tekkeşin (Serdar Avkaroğlu dk. 46)
Muğlaspor: İsmet Yuvakoğulları, Umut Toy, Serhat Enes Çalışan (Turan Tuzlacık dk. 66), Yalçın Kaya, Semih Karadeniz, Fatih Somuncu (Zihni Temelci dk. 72), Cemal Ali Kızıltaş (Abdullah Balıkçı dk. 72), Çağrı Fedai, Abdurrahman Canlı (Emre Şimşek dk. 79), Sedat Şahintürk, Muhammed Enes Gök (Mustafa Erkasap dk. 66)
Goller: Yalçın Kaya (dk. 26), Çağrı Fedai (dk. 75), Sedat Şahintürk (dk. 82) (Muğlaspor)
Sarı kartlar: Rıdvan Tekkeşin (Kastamonuspor), Serhat Enes Çalışkan (Muğlaspor) - KASTAMONU