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Elazığspor sezonu 3-1'lik galibiyetle açtı

Elazığspor sezonu 3-1'lik galibiyetle açtı
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TFF 2. Lig Beyaz Grup ilk hafta maçında Elazığspor, sahasında Sebatspor'u Kemal'in hat-trick yaptığı maçta 3-1 mağlup etti. Ev sahibinin gollerini 21, 27 ve 88. dakikada (penaltı) Kemal kaydederken, Sebatspor'un tek golü 51. dakikada Harun'dan geldi.

TFF 2. Lig Beyaz Grup 1. haftasında Elazığspor, evinde Sebatspor'u 3-1 yendi.

Stat: Elazığ Atatürk

Hakemler: Burak Akdağ, Cem Mustafa Akpınar, Berkay Deniz

Elazığspor: Furkan Köse, Sertaç Çam (İsmail Esat dk. 84), Veli Çetin, Abdurrahman Emir Alagöz, Feyyaz Belen, Barış Ekincier (Enes dk. 53), Hakan Yavuz (Muhammed dk. 77), Kemal Rüzgar, Onur Eriş, Erhan Kartal, Alperen Pak (Ali Altınöz dk. 84)

Sebatspor: Ahmet Daş, Mete Yıldız, Ahmet Arda Tuzcu (Harun dk. 46), İlker Karakaş (Thierry Karadeniz dk. 84), Veysel Sönmezsoy, Cemal Kızılateş (Güneş dk. 72), Rıdvan Dönmez, Furkan Şan, Burak Yamaç (Eren dk. 46), Burak Asan (Talha dk. 65), Yasin Dülger

Goller: Kemal (dk. 21, 27 ve 88 pen.) (Elazığspor), Harun (dk. 51) (Sebatspor)

Sarı kartlar: Veli (Elazığspor), Veysel, Yasin (Sebatspor)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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