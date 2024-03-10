Üye Girişi
Haberler

TFF 2. Lig'de 30. Hafta Maç Sonuçları

Güncelleme:

TFF 2. Lig'de 30. hafta mücadeleleri, Kırmızı ve Beyaz Grup'ta oynanan maçlarla tamamlandı. İşte alınan sonuçlar...

TFF 2. Lig'de 30. hafta mücadeleleri, bugün Kırmızı ve Beyaz Grup'ta oynanan maçlarla tamamlandı.

Karşılaşmalarda alınan sonuçlar şöyle:

Beyaz Grup

Bucaspor 1928-Adıyaman FK: 3-2

Bursaspor-Serik Belediyespor: 2-2

Ankara Demirspor-Kırşehir FK: 1-0

Beyoğlu Yeni Çarşı-Kırklarelispor: 1-0

Altınordu-Zonguldak Kömürspor: 3-0

Nazilli Belediyespor-1461 Trabzon FK: 2-2

Ankaraspor-Esenler Erokspor: 0-0

Karacabey Belediyespor-Hes İlaç Afyonspor: 1-0

Yeni Mersin İdmanyurdu-Diyarbekirspor: 2-1

Kırmızı Grup

Karaman FK-Isparta 32 Spor: 2-3

Amed Sportif Faaliyetler-Kuzey Marmara AŞ Arnavutköy Belediyespor: 5-1

Belediye Derincespor-Etimesgut Belediyespor: 3-1

Uşakspor-Anagold24 Erzincanspor: 1-6

İskenderunspor-Fethiyespor: 2-2

Motolux 68 Aksaray Belediyespor-İnegölspor: 3-0

Düzce Cam Düzcespor-GMG Kastamonuspor: 0-1

Sarıyer-Alagöz Holding Iğdır FK: 0-0

Denizlispor-Somaspor: 2-1

Kaynak: AA / Spor

Spor Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

DEVA Partisi Elmadağ adayı Emre Turan kimdir? 2024 DEVA Partisi Ankara Elmadağ belediye başkan adayı kim oldu? DEVA Partisi Çubuk adayı Muhammed Ali Sungur kimdir? 2024 DEVA Partisi Ankara Çubuk belediye başkan adayı kim oldu? Antalya deprem mi oldu? Az önce deprem mi oldu? Son dakika depremleri! 10 Mart AFAD ve Kandilli deprem listesi! DEM Parti Denizli Sarayköy Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Denizli Sarayköy adayı Şaban Badak kimdir? DEVA Partisi Çankaya adayı Selin Karsak Karaduman kimdir? 2024 DEVA Partisi Ankara Çankaya belediye başkan adayı kim oldu? DEVA Partisi Çamlıdere adayı Mert Yiğit Doğanay kimdir? 2024 DEVA Partisi Ankara Çamlıdere belediye başkan adayı kim oldu? DEM Parti Denizli Pamukkale Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Denizli Pamukkale adayı Ayşe Levzan Süzük kimdir? DEVA Partisi Beypazarı adayı Nursel Özer kimdir? 2024 DEVA Partisi Ankara Beypazarı belediye başkan adayı kim oldu? DEM Parti Denizli Merkezefendi Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Denizli Merkezefendi adayı Hasan Eliş kimdir? DEM Parti Denizli Honaz Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Denizli Honaz adayı Mecbure Karabalık kimdir? DEM Parti Bursa Yıldırım Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Bursa Yıldırım adayı Mahkum Taş kimdir? DEM Parti Bursa Yenişehir Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Bursa Yenişehir adayı Yusuf Zana Toprak kimdir? DEM Parti Bursa Orhangazi Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Bursa Orhangazi adayı Mecit Akgüç kimdir? DEVA Partisi Bala adayı Rasim Atan kimdir? 2024 DEVA Partisi Ankara Bala belediye başkan adayı kim oldu? DEM Parti Bursa Nilüfer Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Bursa Nilüfer adayı Mazlum Taş kimdir?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title