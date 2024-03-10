TFF 2. Lig'de 30. Hafta Maç Sonuçları
TFF 2. Lig'de 30. hafta mücadeleleri, Kırmızı ve Beyaz Grup'ta oynanan maçlarla tamamlandı. İşte alınan sonuçlar...
TFF 2. Lig'de 30. hafta mücadeleleri, bugün Kırmızı ve Beyaz Grup'ta oynanan maçlarla tamamlandı.
Karşılaşmalarda alınan sonuçlar şöyle:
Beyaz Grup
Bucaspor 1928-Adıyaman FK: 3-2
Bursaspor-Serik Belediyespor: 2-2
Ankara Demirspor-Kırşehir FK: 1-0
Beyoğlu Yeni Çarşı-Kırklarelispor: 1-0
Altınordu-Zonguldak Kömürspor: 3-0
Nazilli Belediyespor-1461 Trabzon FK: 2-2
Ankaraspor-Esenler Erokspor: 0-0
Karacabey Belediyespor-Hes İlaç Afyonspor: 1-0
Yeni Mersin İdmanyurdu-Diyarbekirspor: 2-1
Kırmızı Grup
Karaman FK-Isparta 32 Spor: 2-3
Amed Sportif Faaliyetler-Kuzey Marmara AŞ Arnavutköy Belediyespor: 5-1
Belediye Derincespor-Etimesgut Belediyespor: 3-1
Uşakspor-Anagold24 Erzincanspor: 1-6
İskenderunspor-Fethiyespor: 2-2
Motolux 68 Aksaray Belediyespor-İnegölspor: 3-0
Düzce Cam Düzcespor-GMG Kastamonuspor: 0-1
Sarıyer-Alagöz Holding Iğdır FK: 0-0
Denizlispor-Somaspor: 2-1