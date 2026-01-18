Futbol: TFF 2. Lig
TFF 2. Lig Kırmızı ve Beyaz Grup'ta 19. ve 21. hafta maçları tamamlandı. Kırmızı Grup ve Beyaz Grup'taki maç sonuçları açıklandı.
Futbolda TFF 2. Lig'de Kırmızı Grup'ta 19, Beyaz Grup'ta 21. hafta maçları sona erdi.
Karşılaşmaların sonuçları şöyle:
Kırmızı Grup:
KCT 1461 Trabzon FK-Bursaspor: 2-1
Ankara Demirspor-Mardin 1969 Spor : 0-4
Adanaspor-Granny's Waffles Kırklarelispor: 0-8
Arkent Arnavutköy Belediyesi Futbol -Menemen FK: 1-2
Aliağa Futbol-Güzide Gebzespor: 1-0
Beyaz Grup:
Beyoğlu Yeni Çarşı Spor Faaliyetleri-Anagold 24Erzincanspor: 2-0
Kızılkaya Tarım Şanlıurfaspor-Bucaspor 1928: 4-2
Karaman FK-Kepezspor: 0-4
Karacabey Belediyespor-Sultan Su İnegölspor: 0-1
Batman Petrolspor-Merkür Jet Erbaaspor: 3-0