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TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta Afyonspor ve Ankaraspor Berabere Kaldı

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TFF 2. Lig Beyaz Grup'un 31. haftasında Afyonspor, evinde Ankaraspor ile 1-1 berabere kaldı. Maçta Bedirhan Akbaba ve Recep Taşbakır gol attı.

TFF 2. Lig Beyaz Grup'un 31. haftasında Afyonspor, evinde Ankaraspor ile 1-1 berabere kaldı.

Hakemler: Yakup Özhan, Efe Kurtuluş, Erol Ernek

Afyonspor: Boran Güngör, Mustafa Emre Can, Mustafa Erkasap (Koray Zorlu dk. 66), Muhammet Mustafa Özbay (Utku Büyükköse dk. 66), Kerem Kaya, Samet Semiz (Yunus Mertoğlu dk. 46), Umut Can Kanber, Emirhan Sefa Öz (Umut Yaşar Keçeci), Bedirhan Akbaba (Batuhan Çakır dk. 60), İrfan Köse, Hüseyin İçlek

Ankaraspor: Anıl Atağa, Kaan Baysal, Hamza Gür (Doğukan İnci dk.46), Mehmet Burak Tarlabölen (Utku Şen dk. 56), Recep Taşbakır, Batuhan Kırdaroğlu (Yiğit Kotan dk. 77), Muhammet Raşit Yöndem, İbrahim Sürgülü, Furkan Eliaçık, Savaş Yorulmaz, Recep Yemişçi

Goller: Bedirhan Akbaba (dk.46) (Afyonspor), Recep Taşbakır (dk. 65) (Ankaraspor)

Sarı kartlar: Kaan Baysal, Umut Can Kanber, Muhammet Mustafa Özbay, Hüseyin İçlek (Afyonspor), İrfan Köse, Utku Şen (Ankaraspor) - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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