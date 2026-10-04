TFF 2. Lig Beyaz Grup 5. haftada Elazığspor, evinde Çorluspor 1947'ye 3-2 yenildi

TFF 2. Lig Beyaz Grup 5. haftada Elazığspor, evinde Çorluspor 1947'ye 3-2 yenildiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
TFF 2. Lig Beyaz Grup 5. hafta maçında Elazığspor, evinde Çorluspor 1947'ye 3-2 yenildi. Elazığspor'un golleri Alperen Pak'tan gelirken Çorluspor 1947'nin golleri Oğuzhan, Muhammed ve Adnan'dan geldi.
TFF 2. Lig Beyaz Grup 5. hafta maçında Elazığspor, evinde Çorluspor 1947'ye 3-2 yenildi.
Stat: Elazığ Atatürk
Hakemler: Erdem Temel, Denizcan Şahin, Mevlüt Bozok
Elazığspor: Furkan Köse, Sertaç Çam, Veli Çetin, Abdurrahman Emir Alagöz, Feyyaz Belen, Hakan Yavuz, Onur Eriş, Enes Soy (Muhammed dk. 71), Ali Altınöz (Barış dk. 46 (Alp Ada dk. 80), Erhan Kartal, Alperen Pak
Çorluspor 1947: Ahmet Pekgöz, Muhammet Beşir, Ali Eren İyican, Mahsun Çapkan (Adnan dk. 85), Alpay Koldaş, Barış Zeren (Volkan dk. 66), Batuhan Ekinci, Oğuzhan Yıldırım, Yılmaz Ceylan, Recep Yemişçi, Yusuf Kaplan (Sinan Baki Usluer dk. 85)
Goller: Alperen (dk. 2 ve 90) (Elazığspor), Oğuzhan (dk. 5), Muhammed (dk. 77), Adnan (dk. 90) (Çorluspor 1947)
Sarı kartlar: Muhammed, Erhan (Elazığspor), Oğuzhan (Çorluspor 1947)