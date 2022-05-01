TFF 2. Lig: Akhisarspor: 1 Amed SK: 2 - Haberler

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TFF 2. Lig: Akhisarspor: 1 Amed SK: 2

İhlas Haber Ajansı - Spor
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TFF 2. Lig: Akhisarspor: 1 Amed SK: 2

TFF 2. Lig'in 37 haftasında Amed SK'yı evinde ağırlayan Akhisarspor, 2-1'lik mağlubiyet sonrası küme düştü.

TFF 2. Lig'in 37 haftasında Amed SK'yı evinde ağırlayan Akhisarspor, 2-1'lik mağlubiyet sonrası küme düştü.

Stat: Spor Toto Akhisar Stadı

Hakemler: Burak Taşkınsoy xx, Samet Özkul xx, Sinan Ertinüğ xx

Akhisarspor: Halil x, Recep xx, Kemal x(Mehmet Salih dk.82 ?), Göksu x, Cengiz x, Gökmen x, Enes x, Mert x(Bora dk. 88 ?), Cihat xx(Orçun dk.70 x), Yusuf Kanal x, Oğuzcan x

Amedspor: Cantuğ x, Oğuz xx, Kutay xx, Hüseyin xx, Anıl xx, Kerem xx, Mansur xx, Muhlis xx(Cenk dk. 71 x), Mehmet xx(Bünyamin dk.60 xx), Okan xxx, Üstün x(Mervan dk.54 xxx)

Goller: Recep (dk. 55) (Akhisarspor) Kutay (dk. 75), Mervan (dk. 90+2) (Amed SK)

Sarı Kart: Mert, Enes, Recep (Akhisarspor) Üstün (Amed SK)

Kırmızı Kart: Recep (Akhisarspor) - MANİSA

İhlas Haber Ajansı / Spor

Türkiye Futbol Federasyonu, Mehmet Salih, Spor Toto, Amed SK, Spor, Haberler

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