TFF 2. Lig: Afyonspor: 2 Şanlıurfaspor: 3
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TFF. 2. Lig 37. Hafta maçında evinde Afyonspor evinde ağırladığı Şanlıurfaspor'a ile 3-2 mağlup oldu.
TFF. 2. Lig 37. Hafta maçında evinde Afyonspor evinde ağırladığı Şanlıurfaspor'a ile 3-2 mağlup oldu.
Stat: Zafer
Hakemler: Ayberk Demirbaş xx, Ahmet Şimşek xx, Uğur Önay xx
Afyonspor: Anıl Atağ xx, Mete Yıldız xx, Şiyar Kepir xx (Uygar Mert Zeybek dk. 87 ?), Eren Tokat xx, Kaan Baysal xx, Olcay Şahan xx (Bora Taşdemir dk. 80 ?), Hüseyin Atakan Üner x (Furkan Şahin dk. 80 ?), Eray Akar xx (Ege Özkayımoğlu dk. 87 ?), Mustafa Erkasap x (Muhammet Mustafa Özbay dk. 68 ?), İsmail Hakkı Doğan xx, Muhammet Mahmut Emir xx,
Şanlıurfaspor: Aydın Bağ xx, Feyyaz Belen xx, Cumali Bişi xx, Kemal Rüzgar xx (Abdülsamet Burak dk. 90 ?), Beylül Aydın xx, Doğacan Diker x (Alper Koçaklı dk. 46 x), Erkan Develi x (Mehmet Kurt dk. 61 xx), Seyit Gazanfer xx, Mehmet Yiğit xx, Mert Çapar xx (Hüseyin Erkan dk. 90 ?), Barış Gök xx,
Goller: Olcay Şahan (dk.28), Şiyar Kepir (dk. 64) (Afyonspor), Kemal Rüzgar (dk. 76 ve 77), Alpay Koçaklı (dk. 90) (Şanlıurfaspor)
Sarı kartlar: Beylül Aydın, Mehmet Kurt (Şanlıurfaspor) - AFYONKARAHİSAR