TFF 2. Lig: 24Erzincanspor: 0 Ankaraspor: 0
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TFF 2. Lig Beyaz Grup'un son hafta karşılaşmasında Ankaraspor'u kendi evinde ağırlayan 24Erzincanspor, 0-0'lık skorla berabere kalırken play-off oynama hakkı kazandı.
TFF 2. Lig Beyaz Grup'un son hafta karşılaşmasında Ankaraspor'u kendi evinde ağırlayan 24Erzincanspor, 0-0'lık skorla berabere kalırken play-off oynama hakkı kazandı.
Stat: 13 Şubat Şehir Stadı
Hakemler: Ali Yılmaz xx, Kemal Mavi xx, Suat Güz xx
24Erzincanspor: Hayrullah Mert Akyüz x, Muhammed Samed Karakoç x,
Şahin Fıstıkçı x, Mete Sevinç x (Dk. 52 Canberk Dilaver x), Maksut Taşkıran x (Dk. 77 Emre Sarıkaya x), İlker Günaslan x (Dk. 52 Atamer Bigin x), Sefa Narin x, Ömer Esenkaya x, Yasin Dülger x (Dk. 66 Ali Sefer x), Yücel Candemir x, Mustafa Batuhan Altıntaş x (Dk. 66 İbrahim Can Köse x)
Ankaraspor: Burak Çapkınoğlu x, Emre Batuhan Adıgüzel x (Dk. 35 Mustafa Emre Can x), Gökhan Kurumuş x, Doğukan İnci x (Dk. 46 Mehmet Burak Tarlabölen x), İlhami Siraçhan Nas x (Dk. 61 Barış Zeren x), Berk Yiğit Karadağ x (Dk. 74 Ramazan Eren Demir x), Çağrı Bülbül x, Erdal Öztürk x, Alaettin Batuhan Tur x, Recep Yemişci x, Bahattin Köse x (Dk. 46 Yusuf Buğra Koşal x) - ERZİNCAN