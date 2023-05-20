Üye Girişi
14 MAYISSEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN
Haberi Paylaş
TFF 2. Lig: 24Erzincanspor: 0 Ankaraspor: 0

TFF 2. Lig: 24Erzincanspor: 0 Ankaraspor: 0

Spor Haberleri

TFF 2. Lig Beyaz Grup'un son hafta karşılaşmasında Ankaraspor'u kendi evinde ağırlayan 24Erzincanspor, 0-0'lık skorla berabere kalırken play-off oynama hakkı kazandı.

TFF 2. Lig Beyaz Grup'un son hafta karşılaşmasında Ankaraspor'u kendi evinde ağırlayan 24Erzincanspor, 0-0'lık skorla berabere kalırken play-off oynama hakkı kazandı.

Stat: 13 Şubat Şehir Stadı

Hakemler: Ali Yılmaz xx, Kemal Mavi xx, Suat Güz xx

24Erzincanspor: Hayrullah Mert Akyüz x, Muhammed Samed Karakoç x,

Şahin Fıstıkçı x, Mete Sevinç x (Dk. 52 Canberk Dilaver x), Maksut Taşkıran x (Dk. 77 Emre Sarıkaya x), İlker Günaslan x (Dk. 52 Atamer Bigin x), Sefa Narin x, Ömer Esenkaya x, Yasin Dülger x (Dk. 66 Ali Sefer x), Yücel Candemir x, Mustafa Batuhan Altıntaş x (Dk. 66 İbrahim Can Köse x)

Ankaraspor: Burak Çapkınoğlu x, Emre Batuhan Adıgüzel x (Dk. 35 Mustafa Emre Can x), Gökhan Kurumuş x, Doğukan İnci x (Dk. 46 Mehmet Burak Tarlabölen x), İlhami Siraçhan Nas x (Dk. 61 Barış Zeren x), Berk Yiğit Karadağ x (Dk. 74 Ramazan Eren Demir x), Çağrı Bülbül x, Erdal Öztürk x, Alaettin Batuhan Tur x, Recep Yemişci x, Bahattin Köse x (Dk. 46 Yusuf Buğra Koşal x) - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Türkiye Futbol Federasyonu Ali Yılmaz Ankaraspor Spor Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title