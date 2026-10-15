TFF 1. Lig'de Kayserispor-Batman Petrolspor maçının hakemi Asen Albayrak oldu

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TFF 1. Lig'in 11. haftasında Kayserispor ile Batman Petrolspor arasında 18 Ekim 2026 Pazar günü oynanacak mücadelede hakem Asen Albayrak düdük çalacak.

Kayserispor 1. Lig'in 11. Haftasında Batman Petrolspor ile karşı karşıya gelecek. Mücadeleyi Ankara Bölgesi Hakemi Asen Albayrak yönetecek. Albayrak'ın yardımcılıklarını Emrah Ünal ve Oğuzhan Kocaçoban yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Mustafa Hakan Belder olacak.

Kayserispor ile Batman Petrolspor maçı saat 16.00'da başlayacak.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı