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Tevfik Odabaşı, Türkiye Güreş Federasyonu Başkanlığına Adaylığını Açıkladı

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Eski milli sporcu Tevfik Odabaşı, Türkiye Spor Yazarları Derneği'nin (TSYD) ev sahipliğinde düzenlenen Aday Tanıtım Toplantısı'nda Türkiye Güreş Federasyonu için başkan adaylığını açıkladı. Odabaşı, kurumsal bir federasyon yapısı oluşturmayı hedeflediğini ve güreş liglerinin deplasmanlı ve tarihleri net olacağını belirtti.

Türkiye Güreş Federasyonu için başkanlık adaylığını açıklayan Tevfik Odabaşı, Türkiye Spor Yazarları Derneği'nde (TSYD) yaptığı konuşmada, "Kurumsal bir federasyon yapısı oluşması için faaliyet takvimi net tarihlerde yayınlanacak, güreş ligleri deplasmanlı ve tarihleri net olacaK" dedi.

Eski milli sporcu Tevfik Odabaşı, Türkiye Spor Yazarları Derneği'nin (TSYD) ev sahipliğinde düzenlenen Aday Tanıtım Toplantısı'nda Türkiye Güreş Federasyonu için başkan adaylığını açıkladı. 2004 Avrupa Güreş Şampiyonası'nda serbest stil 60 kilogramda altın madalya kazanan Odabaşı, başkan olması halinde güreş camiasını oluşturan tüm paydaşların ortak kararıyla yönetilen bir federasyon oluşturacağını dile getirdi.

"Türkiye Güreş Federasyonu, muhtaç bir federasyon olmayacak"

Burada bir konuşma gerçekleştiren Odabaşı, ailesinde neredeyse herkesin güreş yaptığını ve küçük yaşlardan beri güreşle ilgili birçok alanda görev aldığını söyledi. Tevfik Odabaşı, "Türkiye Güreş Federasyonu, bir kişinin şahsi insafına, öngörüsüne, becerisine muhtaç bir federasyon olmayacak, güreş camiasını oluşturan tüm paydaşların ortak kararıyla yönetilen bir federasyon olacaktır" diye konuştu.

"Güreş ligleri deplasmanlı ve tarihleri net olacak"

Yönetim anlayışlarında bulunacak olan temel ilkelerden de bahseden Odabaşı, şahıs olarak değil bir grup olarak yönetim anlayışında bulunacaklarını ifade etti. Güreş federasyonunu geliştirmek adına sunulacak projeleri destekleyeceklerini belirten ve seçim ilkelerini sıralayan Odabaşı, "Kurumsal bir federasyon yapısı oluşması için faaliyet takvimi net tarihlerde yayınlanacak, güreş ligleri deplasmanlı ve tarihleri net olacak, liyakatin en önemli kıstas haline getirilmesiyle birlikte sporcu, antrenör, hakem ve diğer tüm paydaşlar için tarafsız bir yönetim oluşturacağız, milli takım seçme kriterleri tamamıyla şeffaf ve belirgin olacak ve basın kuruluşlarıyla sürekli ve etkin bir iletişim sağlayacağız" şeklinde konuştu. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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