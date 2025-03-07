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Tete, Panathinaikos'ta Kariyerinin En Skorer Dönemini Yaşıyor

Tete, Panathinaikos'ta Kariyerinin En Skorer Dönemini Yaşıyor
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Galatasaray'dan Yunan ekibi Panathinaikos'a transfer olan Tete, bu sezon 11 gol ve 3 asistle kariyerinde en çok gol attığı dönemi geçiriyor. Panathinaikos'un Fiorentina'ya karşı kazandığı UEFA Konferans Ligi mücadelesinde galibiyet golünü atan Tete, bu başarılarıyla dikkatleri üzerine çekti.

Sezon başında Galatasaray'dan Yunan ekibi Panathinaikos'a transfer olan Brezilyalı futbolcu Tete, bu sezonki 11 gol, 3 asistlik performansıyla kariyerinin en skorer dönemini geçiriyor.

Sezon başında 4 milyon 750 bin Euro bonservis bedeliyle Galatasaray'dan Yunanistan temsilcisi Panathinaikos'a transfer olan Brezilyalı futbolcu Tete, sergilediği performansla dikkat çekiyor. Son olarak UEFA Konferans Ligi son 16 turunda Panathinaikos'un Fiorentina'yı 3-2'lik skorla yendiği maçta galibiyet golünü atan Tete, bu sezon Yunan ekibinin formasıyla tüm kulvarlarda 11 gol ve 3 asiste ulaştı. Panathinaikos'ta bu sezon Yunanistan Süper Ligi, UEFA Avrupa Ligi elemeleri ve UEFA Konferans Ligi olmak üzere 3 farklı kulvarda 41 müsabakada forma şansı bulan 25 yaşındaki oyuncu, Yunanistan Ligi'nde ve Konferans Ligi'nde 5'er, Avrupa Ligi elemelerinde de 1 gol kaydetti.

En golcü sezonunu yaşıyor

Kariyerinde Gremio, Shaktar Donetsk, Lyon, Leicester City ve Galatasaray'da da oynayan Tete, en çok gol attığı sezonuna ise 11 golle Panathinaikos'ta ulaştı. Brezilyalı futbolcu daha önce Shaktar Donetsk'te 2021-2022 sezonunda 10 gol kaydetmişti. Tete, geçen sezon forma giydiği Galatasaray'da ise 45 maçta 3 gol ve 4 asistlik performans ortaya koymuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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