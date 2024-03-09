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TESYEV 33. Olağan Seçimli Genel Kurulu'nda Dr. Av. Murat Aksu yeniden başkanlığa seçildi

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TESYEV'in 33. Olağan Seçimli Genel Kurulu'nda Dr. Av. Murat Aksu tekrar başkanlığa seçildi. Yeni yönetim kurulunda güçlü kadınlar da yer alıyor.

Türkiye Engelliler Spor Yardım ve Eğitim Vakfı'nın (TESYEV) 33. Olağan Seçimli Genel Kurulu'nda Dr. Av. Murat Aksu yeniden başkanlığa seçildi.

TESYEV 33. Olağan Seçimli Genel Kurulu'nda Dr. Av. Murat Aksu tekrardan başkanlığa seçildi. Conrad Otel'de yapılan organizasyon, 1 yıllık çalışmaların değerlendirildiği buluşmanın yanı sıra vakfın gelecek dönemde izleyeceği rotaya da konu olan bir toplantı olarak gerçekleştirildi. Dr. Av. Murat Aksu'nun başkanlığında oluşan yeni yönetim kurulunda; Burak Sarıca, İkbal Yiğitalp, Kazım Ali Kiremitçioğlu, Fikret Ercan, Ali Evren Doğru, Hasan Gocay, Murathan Kalyoncu, Belkıs Aktürk yer alıyor.

"Güçlü kadınlarımız, TESYEV'in çalışmalarında da önemli bir yer tutuyor"

8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde bir arada bulundukları için çok mutlu olduğunu söyleyerek sözlerine başlayan Başkan Aksu, "Dünyanın kadın erkek eşitliği konusunda 2024 gerçekliğinde pozitif ayrımcılıkla yüzde 50 kotasını konuştuğu bir iklimde TESYEV yüzde 90'a varan kadın çalışan oranıyla çok kutsal bir görev üstleniyor. Güçlü kadınlarımız, her alanda olduğu gibi TESYEV'in çalışmalarında da önemli bir yer tutuyor. Onların azmi ve gücü, engelli bireylerimizin yaşamlarına umut ve neşe katıyor. Bizler engel tanımayan bir toplumu TESYEV kadınlarıyla var etmeye çalışıyoruz. 8 Mart vesilesiyle bu hikayeyi var eden başta TESYEV kadınları olmak üzere tüm kadınlarımıza teşekkür etmek istiyorum" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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