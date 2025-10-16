Tertemiz golü iptal ettiler! Bu şike değil de ne?

Arjantin 2. Ligi'nde bir golün ofsayt gerekçesiyle iptal edilmesi, sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Tartışmalı karar, bahis iddialarını yeniden alevlendirdi.

ŞAŞIRTAN OFSAYT KARARI

Arjantin 2. Ligi'nde oynanan bir karşılaşmada, maçın kaderini değiştiren pozisyon gündeme damga vurdu. Takımlardan birinin bulduğu gol, yardımcı hakemin ofsayt bayrağını kaldırmasıyla iptal edildi. Pozisyonun tekrar görüntülerinde futbolcunun açık şekilde ofsayt çizgisinin gerisinde olduğu görülürken, karar büyük tepki topladı.

BAHİS ŞÜPHELERİ ARTTI

Tartışmalı ofsayt kararı, kısa sürede bahis manipülasyonu iddialarını beraberinde getirdi. Sosyal medyada çok sayıda kullanıcı, pozisyonun "şaibeli" olduğunu öne sürerek hakem heyetinin kararını eleştirdi. Bazı futbol yorumcuları ise, olayın ardından Arjantin Futbol Federasyonu'nun VAR kayıtlarını incelemeye alması gerektiğini savundu.

SOSYAL MEDYADA TEPKİ YAĞMURU

Pozisyonun görüntüleri birkaç saat içinde milyonlarca kez izlendi. Kullanıcılar, "Bu kadar bariz bir hatanın açıklaması olamaz" ve "Bahis kokusu var" şeklinde yorumlar yaparken, konunun ülke basınında da geniş yer bulması bekleniyor.