Tercümanın sesini duyanlar televizyonun ayarıyla oynadı
Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'nde Anderlecht ile oynayacağı maç öncesi, teknik direktör David Hubert'in açıklamaları ve tercümanın ilginç çevirisi sosyal medyada büyük ilgi gördü. Tercümanın konuşma tarzı ve ses tonu "Amerikan dublajı" yorumlarına neden oldu. Hubert, basın toplantısında "Jose Mourinho, maçı kazanmak için her şeyi yapacaktır" ifadelerini kullandı.
UEFA Avrupa Ligi'nde yoluna play-off aşamasında devam eden Fenerbahçe, son 16'ya yükselmek için Belçika temsilcisi Anderlecht ile karşılaşacak.
TERCÜMAN GÜNDEM OLDU
Anderlecht Teknik Direktörü David Hubert yaptığı bir basın toplantısında " Jose Mourinho, maçı kazanmak için her şeyi yapacaktır. Mourinho, kariyer ve şahsiyet bakımından beğendiğim antrenörlerden birisi" dedi.
Hubert'in yaptığı açıklamalarda tercüman ise sosyal medyanın dikkatini çekti. Konuşma tarzı ve ses tonu ile "Amerikan dublajı" yorumları yapılan tercüman gündem oldu.