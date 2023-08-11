Tepkiler sonrası istifa etti! Hasan Şaş yorumculuk yapacağı yeni kanaldan apar topar ayrıldı

Galatasaray'ın efsanesi Hasan Şaş, yeni sezonda yorumculuk yapacağı Sports Digitale kanalından istifa etti. Sarı-kırmızılı taraftarların Fenerbahçe'ye yakın yayın yaptığını iddia ettiği kanaldan ayrılan Şaş, yaptığı paylaşımda, "Bir seçiş, başka bir şeyden vazgeçiş olmamalı. Ben bildiğiniz tanıdığınız Hasan Şaş'ım. Öyle de kalmak istiyorum. Bir gün, başka bir projede neşeyle, keyifle bilgiyle ve tecrübeyle tüm geçirdiklerimi paylaşırım elbet." ifadelerini kullandı.

YouTube'da yayın yapan Sports Digitale kanalında yorumculuk yapacak olan Galatasaray efsanesi Hasan Şaş, sarı-kırmızılı taraftarların tepkileri sonrası istifa etti. Taraftarların, kanalın Fenerbahçe'ye yakın yayınlar yaptığını belirterek tepki gösterdiği Şaş açıklamasında, "Ben bildiğiniz tanıdığınız Hasan Şaş'ım. Öyle de kalmak istiyorum." ifadelerini kullanarak ayrılığı duyurdu.

"BEN BİLDİĞİNİZ, TANIDIĞINIZ HASAN ŞAŞ'IM"

Hasan Şaş açıklamasının tamamında, "Değerli arkadaşlar;Her şeyden uzakta, huzurla ve içimden gelerek yaşamaya çalışıyorum. Kimseyi kırmadan, taraf olmadan, arada kalmadan ve en önemlisi evlatlarıma zaman ayırarak bir şeyler yapabilir miyim diye düşündüm. Ancak son zamanlarda anladım ki bu olmayacak. Bir seçiş, başka bir şeyden vazgeçiş olmamalı. Ben bildiğiniz, tanıdığınız Hasan Şaş'ım. Öyle de kalmak istiyorum. Bir gün, başka bir projede neşeyle, keyifle bilgiyle ve tecrübeyle tüm geçirdiklerimi paylaşırım elbet." ifadelerini kullandı.