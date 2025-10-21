Tepkiler çığ gibi! Sergen Yalçın'ın yaptığı paylaşım olay oldu

Beşiktaş'ta alınan kötü sonuçların ardından teknik direktör Sergen Yalçın bu kez saha dışı bir konuyla gündeme geldi. Deneyimli teknik adamın, anlaşmalı olduğu bir at yarışı sitesinde İstanbul 2. Altılısı için hazırlanan kuponu paylaşması sosyal medyada olay yarattı.

KÖTÜ GİDİŞİN ARDINDAN GELDİ

Siyah-beyazlı ekip, Süper Lig'in 9. haftasında Gençlerbirliği'ne 2-1 mağlup olarak taraftarını hayal kırıklığına uğrattı. Üst üste gelen başarısız sonuçlar sonrası Yalçın, maç sonu yaptığı açıklamada, "Konuşacak çok konu var ama zamanı değil" demişti.Ancak bu açıklamadan kısa süre sonra yapılan paylaşım, taraftarların sabrını taşırdı.

"KUPON PAYLAŞIMI" TEPKİ ÇEKTİ

Sergen Yalçın'ın ismini taşıyan ve iş birliği yaptığı at yarışı sitesi, İstanbul 2. Altılısı için hazırlanan kuponu sosyal medya hesaplarından duyurdu. "Sergen Yalçın'ın ortak kuponu yayında" ifadeleriyle yapılan paylaşım, kısa sürede binlerce yorum aldı. Beşiktaş taraftarlarının bir bölümü, takım kötü giderken teknik direktörün böyle bir paylaşımın parçası olmasını "zamansız" ve "profesyonellik dışı" olarak değerlendirdi.

GÜNDEM OLDU

Yalçın'ın kupon paylaşımı, X (Twitter) ve Instagram'da gündem olurken birçok taraftar, "Takım düşüşteyken bu paylaşımlar yakışmıyor" yorumunda bulundu.