Haberler

Tepkiler çığ gibi! Sergen Yalçın'ın yaptığı paylaşım olay oldu

Tepkiler çığ gibi! Sergen Yalçın'ın yaptığı paylaşım olay oldu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, anlaşmalı olduğu bir at yarışı sitesi üzerinden İstanbul 2. Altılısı için hazırlanan kuponunu paylaştı. Takımın üst üste aldığı kötü sonuçların ardından gelen bu paylaşım, taraftarların büyük tepkisini çekti.

Beşiktaş'ta alınan kötü sonuçların ardından teknik direktör Sergen Yalçın bu kez saha dışı bir konuyla gündeme geldi. Deneyimli teknik adamın, anlaşmalı olduğu bir at yarışı sitesinde İstanbul 2. Altılısı için hazırlanan kuponu paylaşması sosyal medyada olay yarattı.

KÖTÜ GİDİŞİN ARDINDAN GELDİ

Siyah-beyazlı ekip, Süper Lig'in 9. haftasında Gençlerbirliği'ne 2-1 mağlup olarak taraftarını hayal kırıklığına uğrattı. Üst üste gelen başarısız sonuçlar sonrası Yalçın, maç sonu yaptığı açıklamada, "Konuşacak çok konu var ama zamanı değil" demişti.Ancak bu açıklamadan kısa süre sonra yapılan paylaşım, taraftarların sabrını taşırdı.

"KUPON PAYLAŞIMI" TEPKİ ÇEKTİ

Sergen Yalçın'ın ismini taşıyan ve iş birliği yaptığı at yarışı sitesi, İstanbul 2. Altılısı için hazırlanan kuponu sosyal medya hesaplarından duyurdu. "Sergen Yalçın'ın ortak kuponu yayında" ifadeleriyle yapılan paylaşım, kısa sürede binlerce yorum aldı. Beşiktaş taraftarlarının bir bölümü, takım kötü giderken teknik direktörün böyle bir paylaşımın parçası olmasını "zamansız" ve "profesyonellik dışı" olarak değerlendirdi.

Tepkiler çığ gibi! Sergen Yalçın'ın yaptığı paylaşım olay oldu

GÜNDEM OLDU

Yalçın'ın kupon paylaşımı, X (Twitter) ve Instagram'da gündem olurken birçok taraftar, "Takım düşüşteyken bu paylaşımlar yakışmıyor" yorumunda bulundu.

Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
Bahçeli tarihi çağrısını yineleyip plaka verdi: 81 Düzce'den sonra 82 KKTC olmalı

Bahçeli tarihi çağrısını yineleyip plaka verdi: 82 burası olmalı
Bahçeli'den Anayasa'nın 66. maddesiyle ilgili tartışmalara sert tepki

DEM grubunun hoşuna gitmeyecek sözler! Tartışmaları bitirdi
Gazze'yi kana bulayan Netanyahu, darbeyi içeriden yedi: İsrail'i terk ediyorlar

Gazze'yi kana bulayan Netanyahu, darbeyi içeriden yedi
MHP'li İzzet Ulvi Yönter'den bomba Sedat Peker paylaşımı: Efsanemiz okunmaya az kaldı

Bomba Sedat Peker paylaşımı! Her gören aynı yorumu yapıyor
Haberler.com
500

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıSerkan Basar:

çoğu site böyle paylaşımlar yapabiliyor kişinin haberi olmadan

Yorum Beğen2
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Dünyanın en büyük takımı semt sakinlerine kaybetti

Dünyanın en büyük takımı semt sakinlerine kaybetti
Zaman Ona İşlemiyor! Biricik Suden ağırlık antrenmanında sınır tanımadı

Zaman ona işlemiyor! Ağırlık antrenmanında sınır tanımadı
Düğünde damada ekran kartı takıldı

Bunu da gördük! Damada takılan hediye salonu kahkahaya boğdu
İsmailağa cemaatinden 'icazet' etkinliği! Yavuz Sultan Selim Camii'ne yürüdüler

Fotoğraf İstanbul'da çekildi
Dünyanın en büyük takımı semt sakinlerine kaybetti

Dünyanın en büyük takımı semt sakinlerine kaybetti
50 ilde FETÖ operasyonu! 288 kişi gözaltına alındı

288 kişi gözaltında! Hepsinin telefonundan aynı uygulama çıktı
Trump Hamas'ı açık açık tehdit etti: Uslu durmazlarsa ortadan kaldırırız

Trump açık açık tehdit etti: Uslu durmazlarsa ortadan kaldırırız
Küçük kızın verdiği zarar büyük! Babanın tepkisi ise görülmeye değer

Küçük kızın verdiği zarar büyük! Babanın tepkisi ise görülmeye değer
Vadinin Ermişi'ydi! Ünü spiker ile dünyaevine girdi

Vadinin ermiş'iydi! Ünlü spiker ile dünyaevine girdi
Polis cenazesi konvoyuna taşlı ve sopalı saldırı

Saldırganlar polis cenazesi konvoyunu bastı! Sopalarla saldırdılar
İnfial yaratan iddia: Ankara'da hayır mağazası sahibi, Suriyeli kadınlara cinsel saldırıda bulundu

Önce istismar sonra yardım! Ankara'daki mağaza dünyaya haber oldu
Hapse girecek eski Fransa Cumhurbaşkanı Sarkozy'den salvolar

Hapse girecek eski Fransa Cumhurbaşkanı Sarkozy'den salvolar
Tuba Büyüküstün'den Hakan Sabancı sorularına kibar ama net tepki

Tuba Büyüküstün'ün yüzü bir anda değişti! O soru herkesi gerdi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.