İnsan insana bunu yapar mı? Görüntüye tepki yağıyor

Liverpool maçında sakatlandıktan sonra ülkesine giden Galatasaray'ın yıldızı Victor Osimhen, bu kez yaşadığı bir olayla gündeme geldi. Sosyal medyaya yansıyan görüntüler tartışma yarattı.

KIRIK KOLUNU ÇEKTİ, OSIMHEN BAĞIRDI

Görüntülerde bir çocuğun Osimhen'in kırık kolunu çektiği, yıldız futbolcunun ise acı içinde tepki verdiği anlar yer aldı. O anlar kısa sürede yayıldı.

TARAFTARDAN SERT YORUMLAR

Yaşanan olay Galatasaray taraftarının tepkisini çekti. Sosyal medyada "Bu adam bu şekilde nasıl iyileşecek?" ve "Sakatlığın ne kadar önemli olduğunun farkında değiller" yorumları yapıldı. Tedavi süreci devam eden Osimhen'in bu tarz müdahalelere maruz kalması, futbolseverlerde endişe yarattı.