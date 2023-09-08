Tepebaşı Belediyesi'nin düzenlediği tenis turnuvasının yarı finali gerçekleşti

Tepebaşı Belediyesi tarafından Eskişehir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 101'inci yıldönümü nedeniyle düzenlediği tenis turnuvasının yarı finali gerçekleşti.

Tepebaşı Belediyesi ve ETA Tenis Spor Kulübü iş birliği ile düzenlenen tenis turnuvası devam ediyor. Eskişehir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 101'inci yılına özel düzenlenen turnuvaya 13-35 yaş, 36 yaş ve üzeri ile yeni başlayan 13 yaş ve üzeri kadın-erkek 87 sporsever katıldı. Müsabakalar fair play esasına uygun şekilde gerçekleşirken her bir sporcu kendi rakibiyle eşleştiği saatte alana gelerek mücadele ediyor. 2 Eylül Eskişehir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 101'inci yıldönümünde başlayan turnuvanın yarı final müsabakası gerçekleşti. Yarı finali geçen sporcular, 10 Eylül Pazar günü gerçekleştirilecek final maçında kupayı almak için mücadele edecek. Turnuvaya katılan sporcular Tepebaşı Belediyesi'ne ve ETA Tenis Spor Kulübüne teşekkürlerini iletti. - ESKİŞEHİR