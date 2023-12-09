Tenzor International Cup'ta Yelkenciler İkinci Günü Tamamladı

Uluslararası dereceye sahip çok sayıda sporcunun katıldığı Tenzor International Cup'ta yelkenciler ikinci günü tamamladı. Bodrum Akyarlar'da düzenlenen yarışlarda Dolce Vita takımı günü ilk sırada bitirdi. J/70 sınıfı yelkenlilerle mücadele edilen organizasyonda ikinci sırayı Bogatyrs alırken, Tenzor Team üçüncü oldu. Rüzgar ve iklim koşullarının da katkısıyla kıyasıya bir rekabet yaşandığını belirten Tenzor Team takım kaptanı Andrei Pushkin, yarışlar için Türkiye'nin çok doğru bir lokasyon olduğunu vurguladı. Yelkencilerin mücadelesi yarın da sürecek. Ardından düzenlenecek ödül töreniyle organizasyon sona erecek.

Uluslararası dereceye sahip çok sayıda sporcunun katıldığı Tenzor International Cup'ta yelkenciler ikinci günü tamamladı.

Bodrum Akyarlar'da düzenlenen yarışlarda Dolce Vita takımı günü ilk sırada bitirdi.

J/70 sınıfı yelkenlilerle mücadele edilen organizasyonda ikinci sırayı Bogatyrs alırken, Tenzor Team üçüncü oldu.

Tenzor International Cup İdari ve Sportif Direktörü Burak Zengin, " Türkiye'ye en iyi yelkencileri getirmek istiyoruz. Dünyada en iyi hangi yelkenci varsa onları getirmek istiyoruz. En üst düzeyde yarışçılarla karşılaşacaksınız. Olimpiyat seviyesinde yarış yapmak istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

İlk kez düzenlenmesine rağmen iddialı bir yarış yaşandığını anlatan organizasyonun uluslararası koordinatörü Kate Tsepliaeva, "Amacımız Türkiye'den, Rusya'dan yakın ülkelerden değil, dünyanın her yerinden yelkencileri Türkiye'de toplamak ve bu organizasyon çatısı altında yarıştırmak." ifadelerini kullandı.

Rüzgar ve iklim koşullarının da katkısıyla kıyasıya bir rekabet yaşandığını belirten Tenzor Team takım kaptanı Andrei Pushkin, yarışlar için Türkiye'nin çok doğru bir lokasyon olduğunu vurguladı.

Yelkencilerin mücadelesi yarın da sürecek. Ardından düzenlenecek ödül töreniyle organizasyon sona erecek.