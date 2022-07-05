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Tenis yıldızı Nick Kyrgios eski kız arkadaşına saldırmakla suçlandı

Haberler.com - Nezih Yücel Akşener - Spor
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Pazartesi günü Wimbledon'da çeyrek finale yükselen 27 yaşındaki Nick Kyrgios'un eski kız arkadaşına saldırmakla suçlandığı bildirildi. Suçlamanın, geçen Aralık ayında Canberra'da meydana gelen bir olayla ilgili olduğu aktarıldı.

Canberra Times, tenis yıldızı Nick Kyrgios'un eski kız arkadaşına saldırmakla suçlandığını öne sürdü. Pazartesi günü Wimbledon'da çeyrek finale yükselen 27 yaşındaki Kyrgios, önümüzdeki ay Canberra'da mahkemeye çıkacak.

Tenis yıldızı Nick Kyrgios eski kız arkadaşına saldırmakla suçlandı

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The Guardian'ın aktardığı habere göre, Avustralya Başkent Bölgesi polisi Kyrgios'un eski kız arkadaşına saldırmakla suçlandığını doğruladı. Suçlamanın, geçen Aralık ayında Canberra'da meydana gelen bir olayla ilgili olduğu belirtildi. Cezanın iki yıl olabileceği ifade edildi.

Haberler.com / Nezih Yücel Akşener - Spor

Nick Kyrgios Tenis Spor Haberler

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