Tenis yıldızı Nick Kyrgios eski kız arkadaşına saldırmakla suçlandı

Canberra Times, tenis yıldızı Nick Kyrgios'un eski kız arkadaşına saldırmakla suçlandığını öne sürdü. Pazartesi günü Wimbledon'da çeyrek finale yükselen 27 yaşındaki Kyrgios, önümüzdeki ay Canberra'da mahkemeye çıkacak.

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The Guardian'ın aktardığı habere göre, Avustralya Başkent Bölgesi polisi Kyrgios'un eski kız arkadaşına saldırmakla suçlandığını doğruladı. Suçlamanın, geçen Aralık ayında Canberra'da meydana gelen bir olayla ilgili olduğu belirtildi. Cezanın iki yıl olabileceği ifade edildi.