Tenis Avrupa Yaz Kupası Elemeleri Gaziantep'te Başlıyor

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Tenis Avrupa Yaz Kupası Elemeleri E Grubu karşılaşmaları, 25-27 Haziran tarihlerinde Gaziantep'te düzenlenecek. Türkiye ve 9 Avrupa ülkesinden 30 sporcu mücadele edecek.

Tenis Avrupa (Tennis Europe) Yaz Kupası Elemeleri E Grubu karşılaşmaları, 25-27 Haziran tarihlerinde Gaziantep'te düzenlenecek.

Türkiye Tenis Federasyonundan (TTF) yapılan açıklamada, genel olarak 12, 16 ve 18 yaş altı kategorilerini de içeren turnuvanın 14 yaş altı kategorisi Gaziantep Belediyesi Mehmet Şimşek Tenis Kompleksi'nde gerçekleştirileceği bildirildi.

TTF, Tennis Europe ve Gaziantep Büyükşehir Belediyesi iş birliğinde gerçekleştirilecek organizasyonda Türkiye'nin yanı sıra 9 Avrupa ülkesinden 30 sporcu mücadele edecek.

Eleme grubunu ilk sırada tamamlayan takımlar, 30 Haziran-2 Temmuz tarihlerinde düzenlenecek finallere katılma hakkı elde edecek.

Turnuvada Türkiye'yi temsil edecek milli sporcular ise şöyle:

14 Yaş Kızlar: Serra Hasanbaşoğlu, Zeliha Nil Çukurluoğlu, Doğa İlhan

14 Yaş Erkekler: Bekir Devran Esendağlı, Çınar Şenkaya, Batu Dadak

Organizasyonun açılış seremonisi, 25 Haziran Çarşamba günü saat 11.45'te Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Mehmet Şimşek Tenis Kompleksi'nde gerçekleştirilecek.

Kaynak: AA / Salih Ulaş Şahan - Spor
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