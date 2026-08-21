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Teneffüste keşfedilen Elfinay, 2 yıl üst üste Türkiye şampiyonu oldu

Teneffüste keşfedilen Elfinay, 2 yıl üst üste Türkiye şampiyonu oldu
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Osmaniye'de 13 yaşındaki Elfinay Kama, teneffüste hızlı koşarken keşfedilip atletizme yönlendirildi. Üçlü branşta 2 yıl üst üste Türkiye şampiyonu olan genç sporcu, dünya şampiyonluğu ve olimpiyat hedefliyor.

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde okuldaki teneffüste hızlı koşarken kendisini gören antrenör tarafından atletizme yönlendirilen 13 yaşındaki Elfinay Kama, üçlü branşta 2 yıl üst üste Türkiye şampiyonluğu elde etti.

Şehit Musa Sarıgöz Ortaokulu 8. sınıf öğrencisi Elfinay, 6 yıl önce okuluna gelen atletizm antrenörü Asım Taşkın tarafından keşfedildi.

Elfinay'ın teneffüste hızlı koştuğunu gören Taşkın, atletizme yönlendirdiği çocuğa eğitim verdi.

Eskişehir'de geçen yıl düzenlenen Aycan Önel Türkiye 14 Yaş Altı Atletizm Şampiyonası'na katılan Elfinay, 60 metre koşu, gülle atma ve uzun atlamadan oluşan üçlü branşta birinci oldu.

Elfinay, 28-31 Temmuz'da Konya'da gerçekleştirilen Turkcell 14 Yaş Altı Türkiye Şampiyonası'nda da üçlü branşın puan tablosunda zirvede yer aldı.

"Emeklerimin karşılığını aldığım için çok mutlu oldum"

Elfinay Kama, AA muhabirine, atletizmle 6 yıldır ilgilendiğini söyledi.

Elde ettiği Türkiye şampiyonluklarının motivasyonunu artırdığını dile getiren Elfinay, "Bu spora başladığımdan beri bunu istiyordum. Emeklerimin karşılığını aldığım için çok mutlu oldum ve azmim daha da arttı." dedi.

Elfinay, eğitim ve sporu bir arada yürütmeyi planladığını belirterek, şunları kaydetti:

"Büyüyünce de sporla ilgilenmek, üniversitede öğretim görevlisi olmak istiyorum. Spora da devam edeceğim. Bu sporu çok seviyorum. Dünya şampiyonu olmak istiyorum. Umarım olimpiyatlarda iyi dereceler elde edebilirim. Başarılarımla diğer tüm sporculara da örnek olmak istiyorum."

"Çalışmalarımız çok yoğun geçiyor"

Antrenör Asım Taşkın ise Elfinay'ın teneffüste hızlı koşmasından etkilendiğini belirterek, "Elfinay ile ilkokul 2. sınıftan beri çalışıyoruz. Çalışmalarımız çok yoğun geçiyor. Haftanın 5 veya 6 günü antrenman yapıyoruz." diye konuştu.

Elfinay'ın Sporcu Eğitim Merkezi'ne girmeye hak kazandığını anlatan Taşkın, "Elfinay'ın gelecekte milli takım formasıyla önemli başarılara imza atacağına inanıyorum. İnşallah dünya şampiyonaları ve olimpiyatlarda kızımızı göreceğiz." ifadelerini kullandı.

Sporcunun beden eğitimi öğretmeni babası Haluk Kama da kızının kazandığı derecelerden dolayı gururlu olduğunu dile getirdi.

Kaynak: AA
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