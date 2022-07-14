Temsilcilerimiz parkeye çıkmaya hazırlanıyor! Euroleague'de ilk hafta programı belli oldu - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Temsilcilerimiz parkeye çıkmaya hazırlanıyor! Euroleague'de ilk hafta programı belli oldu

Haberler.com - Nezih Yücel Akşener - Spor
 - Güncelleme:
Temsilcilerimiz parkeye çıkmaya hazırlanıyor! Euroleague'de ilk hafta programı belli oldu

THY EuroLeague'de 2022/23 sezonunun ilk hafta maç programı açıklandı. Fenerbahçe Beko, yeni sezonun ilk maçında Bayern Münih'e konuk olacak. Anadolu Efes ise sahasında Kızılyıldız'ı ağırlayacak. EuroLeague'de yeni sezonun ilk maçları 6-7 Ekim'de oynanacak.

THY EuroLeague'de yeni sezonun ilk hafta programı belli oldu. Ligin internet sitesi üzerinden yapılan açıklamada 6-7 Ekim tarihleri arasında oynanacak ilk haftanın maç programına ilişkin detaylar paylaşıldı. Fenerbahçe Beko, yeni sezonun ilk maçında Bayern Münih'e konuk olacak. Anadolu Efes ise sahasında Kızılyıldız'ı ağırlayacak.

MAÇ PROGRAMI

  • Panathinaikos-Real Madrid
  • LDLC Asvel-Olimpia Milano
  • Maccabi Tel Aviv-Zalgris Kaunas
  • Bayern Münih-Fenerbahçe Beko
  • Valencia-Baskonia
  • Anadolu Efes-Kızılyıldız
  • Alba Berlin-Partizan
  • Barcelona-Olympiakos
  • Virtus Bologna-AS Monaco
Haberler.com / Nezih Yücel Akşener - Spor

Anadolu Efes Fenerbahçe Spor Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title