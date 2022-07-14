Temsilcilerimiz parkeye çıkmaya hazırlanıyor! Euroleague'de ilk hafta programı belli oldu
Haberler.com - Nezih Yücel Akşener - Spor
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THY EuroLeague'de 2022/23 sezonunun ilk hafta maç programı açıklandı. Fenerbahçe Beko, yeni sezonun ilk maçında Bayern Münih'e konuk olacak. Anadolu Efes ise sahasında Kızılyıldız'ı ağırlayacak. EuroLeague'de yeni sezonun ilk maçları 6-7 Ekim'de oynanacak.
THY EuroLeague'de yeni sezonun ilk hafta programı belli oldu. Ligin internet sitesi üzerinden yapılan açıklamada 6-7 Ekim tarihleri arasında oynanacak ilk haftanın maç programına ilişkin detaylar paylaşıldı. Fenerbahçe Beko, yeni sezonun ilk maçında Bayern Münih'e konuk olacak. Anadolu Efes ise sahasında Kızılyıldız'ı ağırlayacak.
MAÇ PROGRAMI
- Panathinaikos-Real Madrid
- LDLC Asvel-Olimpia Milano
- Maccabi Tel Aviv-Zalgris Kaunas
- Bayern Münih-Fenerbahçe Beko
- Valencia-Baskonia
- Anadolu Efes-Kızılyıldız
- Alba Berlin-Partizan
- Barcelona-Olympiakos
- Virtus Bologna-AS Monaco