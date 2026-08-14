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Genç Tekvandocu Zeynep'in Hedefi Olimpiyatlar

Genç Tekvandocu Zeynep'in Hedefi Olimpiyatlar
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- Zeynep Temel: "Ben telefonla çok ilgilenen bir insandım, tekvandoyla tanıştıktan sonra teknolojiyle olan bağımı kopardım"

Kırklareli'nde 16 yaşındaki sporcu Zeynep Temel, tekvando sayesinde telefonla geçirdiği süreyi azaltırken, olimpiyatlarda tatamiye çıkmayı hedefliyor.

Temel, 2021 yılında Kırklareli Gençlik ve Spor Müdürlüğünün spor okulları kapsamında tekvando kursuna başladı.

Tekvandoya ilgisinin artması üzerine daha sonra Kırklareli Ergin Spor Kulübüne katılan Temel, haftanın 6 günü 2'şer saat antrenman yapıyor.

Spor sayesinde telefonla geçirdiği süreyi önemli ölçüde azaltan Temel, okullar arası turnuvalarda da çeşitli başarılar elde etti.

Bu yıl farklı tarihlerde Bulgaristan'da düzenlenen organizasyonlara katılan Temel, Balkan Kupası'nda 42 kilogram genç kadınlar kategorisinde şampiyon olurken, Balkan Şampiyonası'nda ise üçüncülük elde etti.

Türkiye Şampiyonası hazırlıklarını sürdüren genç sporcu, milli takıma seçilerek Avrupa'da Türkiye'yi temsil etmeyi ve ardından olimpiyatlarda tatamiye çıkmayı hedefliyor.

?"Tekvando olunca telefona bakma sürem en aza indi"

Temel, AA muhabirine, tekvandonun hayatının önemli bir parçası haline geldiğini söyledi.

Spor okulları vasıtasıyla tekvandoyla tanıştığını ifade eden Temel, yaklaşık 5 yıldır bu sporu sürdürdüğünü belirtti.

Her geçen yıl tekvandoya ilgisinin arttığını ve başarılarını geliştirdiğini dile getiren Temel, "Bulgaristan'da katıldığım şampiyonalarda ülkemi en iyi şekilde temsil ettim. Balkan Kupası'nda şampiyon, Balkan Şampiyonası'nda da üçüncü oldum." dedi.

Tekvandonun telefon kullanımını da önemli ölçüde azalttığını anlatan Temel, şöyle devam etti:

"Ben telefonla çok ilgilenen bir insandım. Tekvandoyla tanıştıktan sonra teknolojiyle olan bağımı büyük ölçüde azalttım. Tekvando olunca telefona bakma sürem en aza indi. Antrenmanlardan ve yorgunluktan telefona bakmak aklıma bile gelmiyor. Öncelikli hedefim Türkiye şampiyonu olup milli takımla birlikte Avrupa'ya gitmek. Asıl hedefim ise olimpiyat heyecanı yaşayıp orada mücadele etmek."

Kaynak: AA
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