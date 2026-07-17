Haberler

Tekvandoda en büyük hedef 2028 Los Angeles Olimpiyatları

Tekvandoda en büyük hedef 2028 Los Angeles Olimpiyatları
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Türkiye Tekvando Federasyonu Başkanı Bahri Tanrıkulu, minikler şampiyonasında 2028 Los Angeles Olimpiyatları'na hazırlandıklarını ve sporcuların dünya sıralamasında ilk 6'ya girmeyi hedeflediklerini açıkladı. Milli tekvandocu Merve Dinçel Kavurat ise olimpiyat altını için 49 kiloya geçtiğini ve hazır olduğunu söyledi.

Türkiye Tekvando Federasyonu Başkanı Bahri Tanrıkulu, "En büyük hedefimiz, 2028 Los Angeles Olimpiyatları. Bu bilinçle çalışan sporcularımız dünya sıralamasında ilk 6'ya girerek olimpiyata gidebilecek." dedi.

Tanrıkulu, Sinop'ta düzenlenen Türkiye Minikler Tekvando Şampiyonası'nda gazetecilere yaptığı açıklamada, Türkiye'nin geleceğinin bu organizasyonlarda olduğunu belirterek, "Burada 10-12 yaş grubu minik kalpler ringe çıkıyor, mücadele ediyor, ter döküyor, emek veriyor. Bu çok önemli." diye konuştu.

Minik sporcuların kariyerlerinde çıktıkları ilk maçların önem taşıdığının altını çizen Tanrıkulu, yetenekli çocukların ileride Avrupa ve dünya şampiyonu olacağına inandığını söyledi.

Göreve 19 ay önce geldiğine işaret eden Tanrıkulu, "19 ay içinde çok büyük organizasyonlara katıldık. Yurt içinde de birçok faaliyet gerçekleştirdik. 30 bine yakın sporcunun katıldığı yurt içi faaliyetleri en güzel şekilde gerçekleştirdik." ifadelerini kullandı.

Geçen yıl takım halinde dünya şampiyonu olduklarını hatırlatan Tanrıkulu, "2026 yılında ise takım halinde Avrupa şampiyonu olarak dünya ve Avrupa'da en güçlü şekilde ilerledik. En büyük hedefimiz, 2028 Los Angeles Olimpiyatları. Bu bilinçle çalışan sporcularımız dünya sıralamasında ilk 6'ya girerek olimpiyata gidebilecek." diye konuştu.

Merve Dinçel Kavurat: "2028'e hazır olduğumu hissediyorum"

Dünya ve Avrupa şampiyonu milli tekvandocu Merve Dinçel Kavurat ise kendisinin de bu tür organizasyonlardan geldiğini, bu heyecan ve stresi kendisinin de yaşadığını dile getirdi.

Sporcuların bu organizasyonlarda önce kendilerini kanıtladığını, daha sonra yurt dışındaki turnuvalara katıldıklarını anlatan Merve, "Bunların hepsi asıl şampiyonluğa ulaşmak için bir basamak. Genç sporcularımız güzel adım atıyorlar. Asıl şampiyonluğa böyle ulaşacaklar." dedi.

Merve, gözünü 2028 Olimpiyatları'na diktiğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"2024'te almam gereken en büyük dersi aldığımı düşünüyorum. 2028'e hazır olduğumu hissediyorum. Olimpiyat hedefime ulaşmak, altın madalya almak için yoğun ve bir titiz hazırlık ile çalışma temposuna girdim. Bu kapsamda daha önce mücadele ettiğim 53 kilodan 49 kilo ile olimpiyat sıkletine geçiş yaparak hazırlıklarımı sürdürüyorum. Altın koleksiyonumu genişletmek, her katıldığım turnuvadan altın madalya ile dönmek ve olimpiyatlara hazır şekilde gitmek istiyorum. Puan toplama sürecinde çok yoğun bir takvimimiz var. Asla pes edemezsiniz, asla yenilemezsiniz. Her zaman hazır şekilde olmak zorundasınız."

Başarılı hazırlık sürecinde Türkiye Tekvando Federasyonunun desteğinin büyük olduğuna dikkati çeken Merve, "Biz hazırlıklarımızı yapıyoruz ama asıl hazırlığı başkanımız yapıyor. Kamplarımız ve her şeyimiz dört dörtlük ilerliyor. 2028 Olimpiyatları'nda Türk kadınlarının eksik olan altın madalyayı kazanacağıma inanıyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA / Kenan Türkseven
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Dondurmayı sakın böyle yemeyin! Boğaz enfeksiyonu riskini artırıyor

Dondurmayı sakın böyle yemeyin! Sonuçları çok fena
Muhsin Yazıcıoğlu soruşturmasında 19 kişi tutuklandı

Yazıcıoğlu soruşturmasında yeni gelişme! Çok sayıda asker tutuklandı
Ukrayna: 501 Ukraynalı askerin cenazesini Rusya'dan teslim aldık

501 askerin cenazesini aldılar
Eski Adana Demirspor Başkanı Ali Sancak gözaltında: Babası da aynı suçtan tutuklanmıştı

Kendisi tutuklanmıştı: Oğlu da aynı suçtan gözaltında
Dehşet anları kamerada! Fırlattığı bıçak arkadaşını hayattan kopardı

Dehşet anları kamerada! Yaptığı şaka arkadaşını hayattan kopardı

Su borusu döşerken 600 kiloluk hazine buldular

Yok böyle iş! Su borusu döşerken 600 kiloluk hazine buldular
Suça sürüklenen çocuklar düzenlemesinde ilk 2 madde kabul edildi

İlk 2 madde kabul edildi! Türkiye'nin kanayan yarası tarih oluyor