Tekvando Balkan Kupası Malkara'da Gerçekleşti

Tekvondo Balkan Kupası 1. Etabı Malkara'da düzenlendi.

Malkara Belediyesinin destekleriyle Malkara Spor Salonu'nda gerçekleştirilen müsabakalara Edirne, Kırklareli, Çanakkale, Balıkesir, Kocaeli, Tekirdağ, Bursa ve İstanbul'dan 144 sporcu katıldı.

Malkara Belediyesi sporcuları müsabakalarda 6 altın, 3 gümüş ve 6 bronz madalya kazandı.

Minikler ve yıldızlar kategorilerindeki müsabakalara sporseverler ilgi gösterdi.

Belediye Başkanı Nergiz Karaağaçlı Öztürk, ilçede prestijli bir organizasyona ev sahipliği yapmaktan mutluluk duyduklarını belirterek, sporun ve sporcunun yanında olmaya devam edeceklerini ifade etti.