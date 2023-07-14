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Teksüt Bandırmaspor Yeni Tesislerini Açtı

Spor Haberleri

1'inci Lig ekiplerinden Teksüt Bandırmaspor, idari bina ve antrenman sahasından oluşan yeni tesislerinin açılışını yaptı. Kulüp Başkanı Onur Göçmez, tesisleşmenin önemine vurgu yaparak, kulübün sürdürülebilir başarı için tesisleşmeye önem verdiğini belirtti. Ayrıca, yeni bir sporcu konaklama tesisi ve UEFA standartlarında bir idman sahası yapılacağı da duyuruldu.

1'inci Lig ekiplerinden Teksüt Bandırmaspor, idari bina ve antrenman sahasından oluşan yeni tesislerinin açılışını yaptı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Hatice Dağlı - Spor

Tolga Tosun Spor Haberler

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