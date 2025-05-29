Teksüt Bandırmaspor, Play-off Finalinde Üzüntü Yaşadı

Teksüt Bandırmaspor, Solwie Energy Fatih Karagümrük'ün Trendyol 1. Lig play-off final maçını ilçede kurulan ekrandan izleyen Bandırmasporlu taraftarlar, alınan 3-1 mağlubiyetin ardından büyük üzüntü yaşadı.

Teksüt Bandırmasporlu taraftarlar, Trendyol 1. Lig play-off finalini ilçedeki Cumhuriyet Meydanı'na kurulan led ekrandan izledi.

Teksüt Bandırmaspor'un ilk golü atmasıyla sevincine sahne oldu.

Bordo-beyazlı taraftarlar, takımlarının uzatmalarda Solwie Energy Fatih Karagümrük'e 3-1 yenilmesinin ardından ise hayal kırıklığına uğradı.

Taraftarlardan Ferhat Dizman, AA muhabirine, "Yine olmadı. İkinci kez bu yoldan döndük. Rakibimizi tebrik ederiz. Önümüzdeki yıl yine Süper Lig'e çıkmanın yollarına bakacağız. Güzel maçtı." dedi.

Samet Peker de takımlarının Süper Lig'e seneye çıkacağına inandığını söyledi.

Peker, "Şampiyonluğu kutlamak için ilk golden sonra Bursa'dan Bandırma'ya yola çıktım. Maçı arabada izledima ama nasip böyleymiş." diye konuştu.

Tarftarlar Aylin Ergin ile Tayyar Nalbaltoğlu da "üçüncü seferde" başaracaklarına inançlarını ifade ettiler.