Teksüt Bandırmaspor, Metehan Mimaroğlu'nu kadrosuna kattı

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Teksüt Bandırmaspor, sol kanat oyuncusu Metehan Mimaroğlu'nu kadrosuna dahil etti. Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Bandırma ekibi yeni sezon hazırlıklarına devam ederken, Altınordu'dan 29 yaşındaki sol kanat oyuncusuyla 1 yıllık kiralık anlaşma sağladı. Metehan Mimaroğlu daha önce çeşitli takımlarda forma giydi ve 179 maçta 33 gol atıp 22 asist yaptı.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Teksüt Bandırmaspor, sol kanat oyuncusu Metehan Mimaroğlu'nu kadrosuna kattı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, yeni sezon hazırlıklarına devam eden Bandırma ekibi, Altınordu'dan 29 yaşındaki sol kanat oyuncusu ile 1 yıllık kiralık olarak anlaştı.

Daha önce Bursa Nilüfer, İstanbul Güngörenspor, Konyaaltı Bld, Ergene Velimeşe, Edirnespor, Alibeyköy, Osmaniyespor FK, Adana Demirspor, Ümraniyespor, Eyüpspor ve Altınordu takımlarında da forma giyen Metehan Mimaroğlu, 179 maçta 33 gol atıp 22 asist yaptı.