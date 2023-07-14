Teksüt Bandırmaspor, kaleci Akın Alkan ile anlaştı

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Teksüt Bandırmaspor, kaleci Akın Alkan ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. Balıkesir ekibi, Esenler Erokspor'dan transfer edilen 33 yaşındaki kaleciyi kadrosuna kattı. Akın Alkan daha önce çeşitli takımlarda forma giymiş ve geçen sezon Esenler Erokspor'un kalesini korumuştu.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Teksüt Bandırmaspor, kaleci Akın Alkan ile 2 yıllık anlaşma imzaladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, yeni sezon hazırlıklarına devam eden Balıkesir ekibi, Esenler Erokspor'dan 33 yaşındaki kaleci Akın Alkan'ı transfer etti.

Daha önce Dikilitaş, Beylerbeyi, Batman Petrolspor, Fatih Karagümrük, Hatayspor ve MKE Ankaragücü takımlarında da forma giyen Akın Alkan, geçen sezon 26 maçta Esenler Erokspor'un kalesini korudu.