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Teksüt Bandırmaspor, Ibrahima Drame ile 3 yıllık sözleşme imzaladı

Spor Haberleri

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Teksüt Bandırmaspor, Senegalli kanat oyuncusu Ibrahima Drame ile 3 yıllık sözleşme imzaladı. Drame, daha önce Austria Wien takımında forma giydi ve 52 maçta 12 gol attı, 5 asist yaptı.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Teksüt Bandırmaspor, Senegalli kanat oyuncusu Ibrahima Drame ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Austria Wien takımında forma giyen 21 yaşındaki Ibrahima Drame ile 3 yıllık anlaşma sağlandı.

Sol ve sağ kanatta görev yapan Ibrahima, Diambars FC, LASK, Juniors OÖ, Young Violets, Austria Wien takımlarında forma giydi.

İbrahima, oynadığı 52 maçta 12 gol attı, 5 asist yaptı.

Kaynak: AA / Gökhan Dağlı - Spor

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