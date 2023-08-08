Teksüt Bandırmaspor, Ibrahima Drame ile 3 yıllık sözleşme imzaladı

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Teksüt Bandırmaspor, Senegalli kanat oyuncusu Ibrahima Drame ile 3 yıllık sözleşme imzaladı. Drame, daha önce Austria Wien takımında forma giydi ve 52 maçta 12 gol attı, 5 asist yaptı.