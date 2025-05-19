Teksüt Bandırmaspor, Geosis Boluspor'u 4-1 Yenerek Avantaj Sağladı

Teksüt Bandırmaspor, Geosis Boluspor'u 4-1 Yenerek Avantaj Sağladı
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Sakarya'da oynanan Trendyol 1. Lig play-off 2. tur ilk maçında Teksüt Bandırmaspor, Geosis Boluspor'u 4-1 mağlup etti. Maçta goller, Diony, Murat Cem Akpınar, Messaoudi ve Paixao'dan geldi. İkinci maç 23 Mayıs'ta oynanacak.

Stat: Yeni Sakarya Atatürk

Hakemler: Kadir Sağlam, Mehmet Emin Tuğral, Gökhan Barcın

Geosis Boluspor : Çağlar Şahin Akbaba, Ali Ülgen (Dk. 71 Iskandarlı), Fethi Özer (Dk. 83 Aleksic), Oulare, Enes Alıç, İshak Karaoğul (Dk. 83 Onur Ulaş), Oğuz Kağan Güçtekin (Dk. 68 Balburdia), Liço, Hasani, Mukairu, Babacar (Dk. 71 Hüsamettin Yener)

Teksüt Bandırmaspor: Akın Alkan, Rahmetullah Berişbek, Mexer, Atınç Nukan, Hakan Bilgiç (Dk. 81 Faruk Can Genç), Mulumba (Dk. 89 Sergen Piçinciol), Hikmet Çiftçi, Ndongala (Dk. 46 İbrahim Kaya), Murat Cem Akpınar (Dk. 73 Mehmet Özcan), Messaoudi, Diony (Dk. 81 Paixao)

Goller: Dk. 12 Diony, Dk. 47 Murat Cem Akpınar, Dk. 60 Messaoudi (Penaltıdan), Dk. 88 Paixao (Teksüt Bandırmaspor), Dk. 27 Hasani (Geosis Boluspor )

Sarı kartlar: Dk. 50 Mulumba, Dk. 50 Hakan Bilgiç, Dk. 90+2 Hikmet Çiftçi (Teksüt Bandırmaspor), Dk. 57 Fethi Özer (Geosis Boluspor )

Sakarya'da oynanan Trendyol 1. Lig play-off 2. tur ilk maçında Teksüt Bandırmaspor, Geosis Boluspor'u 4-1 yendi.

Karşılaşmanın rövanşı, 23 Mayıs Cuma günü saat 16.00'da Bandırma 17 Eylül Stadı'nda oynanacak.

Kaynak: AA / Mine Yıldırım - Spor
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