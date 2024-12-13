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Teksüt Bandırmaspor, Gençlerbirliği Maçına Hazırlanıyor

Teksüt Bandırmaspor, Gençlerbirliği Maçına Hazırlanıyor
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Teksüt Bandırmaspor, Trendyol 1. Lig'in 16. haftasında sahasında oynayacağı Gençlerbirliği maçı için hazırlıklarını sürdürüyor. Teknik direktör Mustafa Gürsel, takımın moralli bir şekilde çalıştığını ve taraftar desteğinin önemine vurgu yaptı.

Trendyol 1. Lig'in 16. haftasında sahasında Gençlerbirliği ile karşılaşacak Teksüt Bandırmaspor, karşılaşmanın hazırlıklarına taktik ağırlıklı antrenmanla devam etti.

Onur Göçmez Tesisleri'nde teknik direktör Mustafa Gürsel yönetiminde ısınma koşusuyla başlayan, koordinasyon ve pas çalışmalarıyla süren idmanda taktik ağırlıklı çalışma gerçekleştirildi.

Mustafa Gürsel, AA muhabirine yaptığı açıklamada, geçen hafta zorlu Iğdır deplasmanından 3 puanla dönmenin moraliyle 15 Aralık Pazar günü oynayacakları Gençlerbirliği maçının hazırlıklarını sürdürdüklerini söyledi.

Başkent temsilcisinin oyun planına ilişkin gerekli analizleri yaptıklarını belirten Gürsel, şöyle konuştu:

"Son taktiksel çalışmalarımızı yaptık. En iyi şekilde hazırlanıp sahamızdaki maçı kazanmak istiyoruz. Taraftarlarımız içeride veya dışarıdaki bütün maçlarımızda yalnız bırakmıyor. Bizi Iğdır'a kadar gelerek desteklediler. İç sahada da aynı şekilde hep yanımızdalar, destek veriyorlar, takımlarına inanıyorlar. İyi ve güzel bir bütünlük oluşturduk. Yine bu hafta da aynı desteği ve coşkuyu bekliyoruz. Öyle olacağına da inanıyoruz."

Kaynak: AA / Miraç Kaya - Spor
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