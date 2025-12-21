Haberler

Teknik direktörü müjdeyi verdi: Yıldız isim Fenerbahçe'ye geliyor

PSV teknik direktörü Peter Bosz, Joey Veerman'ın Fenerbahçe'ye transferi hakkında açıklamalarda bulunarak sarı-lacivertli taraftarları heyecanlandırdı. Peter Bosz, oyuncusunun transferi hakkında konuşarak, "Onunla kısa bir görüşme yaptım. Sakin bir şekilde oturduk ve bana durumun ne olduğunu anlattı. En azından ondan bir maç daha faydalanacağız.'' ifadelerini kullandı.

  • Fenerbahçe, PSV'den Joey Veerman'ın transferi için 20 milyon euro bonservis bedeli üzerinde anlaşmaya vardı.
  • PSV teknik direktörü Peter Bosz, Joey Veerman'ın en az bir maç daha takımda oynayacağını belirtti.
  • Joey Veerman, 27 yaşında Hollandalı bir orta saha oyuncusudur.

Hollanda Ligi ekiplerinden Psv'nin teknik direktörü Peter Bosz, ligde oynanacak Utrecht maçı öncesinde ismi Fenerbahçe ile anılan futbolcusu Joey Veerman ile ilgili açıklamalarda bulundu.

'BİR MAÇ DAHA FAYDALANABİLECEĞİZ'

Veerman ile ne zaman konuştun? sorusuna ise Bosz, "Onunla kısa bir görüşme yaptım. Sakin bir şekilde oturduk ve bana durumun ne olduğunu anlattı. Sonrasında sadece önümüzdeki maça odaklandık, başka bir şey konuşmadık. Benim için asıl önemli olan maç ve oyuncuların tamamen oraya odaklanması. Bu maçta %100 performansla oynayıp oynayamayacağını bilmek istiyorum. En azından bir maç daha ondan faydalanabileceğiz.' ifadelerini kullandı.

TARAFTARLARI HEYECAN SARDI

Deneyimli teknik adamın bu açıklamaları sarı-lacivertli taraftarlarda heyecan yarattı. Sarı-lacivertliler, transferin olumlu sonuçlandığını ifade eden yorumlarda bulundu.

BONSERVİS BEDELİ 20 MİLYON EURO

Fabrizio Romano'nun haberine göre; Fenerbahçe, 27 yaşındaki Hollandalı orta saha oyuncusu Veerman'ın transferinde 20 milyon euro karşılığında PSV ile anlaşmaya vardı.

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıYok canım:

Siz kazandınız Oyumuzu akp ye vereceğiz ama bizi rahat bırakın artık. Bir esrar bir fetö bir şike. Bunların anası ultravestiler onlara dokunan yok ne hikmetse.

Yorum Beğen3
Yorum Beğenme4
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

