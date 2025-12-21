Teknik direktörü müjdeyi verdi: Yıldız isim Fenerbahçe'ye geliyor

Hollanda Ligi ekiplerinden Psv'nin teknik direktörü Peter Bosz, ligde oynanacak Utrecht maçı öncesinde ismi Fenerbahçe ile anılan futbolcusu Joey Veerman ile ilgili açıklamalarda bulundu.

'BİR MAÇ DAHA FAYDALANABİLECEĞİZ'

Veerman ile ne zaman konuştun? sorusuna ise Bosz, "Onunla kısa bir görüşme yaptım. Sakin bir şekilde oturduk ve bana durumun ne olduğunu anlattı. Sonrasında sadece önümüzdeki maça odaklandık, başka bir şey konuşmadık. Benim için asıl önemli olan maç ve oyuncuların tamamen oraya odaklanması. Bu maçta %100 performansla oynayıp oynayamayacağını bilmek istiyorum. En azından bir maç daha ondan faydalanabileceğiz.' ifadelerini kullandı.

TARAFTARLARI HEYECAN SARDI

Deneyimli teknik adamın bu açıklamaları sarı-lacivertli taraftarlarda heyecan yarattı. Sarı-lacivertliler, transferin olumlu sonuçlandığını ifade eden yorumlarda bulundu.

BONSERVİS BEDELİ 20 MİLYON EURO

Fabrizio Romano'nun haberine göre; Fenerbahçe, 27 yaşındaki Hollandalı orta saha oyuncusu Veerman'ın transferinde 20 milyon euro karşılığında PSV ile anlaşmaya vardı.