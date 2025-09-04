Teknik direktörlüğe yepyeni bir aday daha! Ali Koç görüşme yapacak

Fenerbahçe'de teknik direktör arayışları devam ederken yönetim kurulu bugün bir araya geldi. Kulüp binasında gerçekleşen toplantının ardından yeni bir aday daha gündeme geldi.

ALİ KOÇ MONTELLA İÇİN GÖRÜŞECEK

Gerçekleştirilen toplantıda teknik direktör konusunda henüz bir karar çıkmadı. 4 adayla ilgili temaslar sürerken, yeni alternatifler de gündeme geldi. Bu isimlerden biri de A Milli Futbol Takımı'nı çalıştıran Vincenzo Montella oldu. Bu doğrultuda Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Montella için önümüzdeki günlerde TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ile bir araya gelerek İtalyan teknik adam hakkında fikir alışverişinde bulunacak. Uygun şartların sağlanması halinde Sarı-lacivertlilerin Montella'yı takımın başına getirmek istediği öğrenildi.

''LİSTEYE ADAYLAR EKLENDİ''

Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Hulusi Belgü de 4 teknik adam üzerinde durulduğunu ancak yeni alternatiflerin de ortaya çıktığını söylerek, "Devin Özek dört adayla görüştü. Listeye farklı adaylar da eklendi, çıkanlar da oldu. Listedeki hocalarla görüşülecek. Nasıl bir hocaya ihtiyaç olduğuna dair Devin sunum yaptı. Eksiler, artılar konuşuldu. Listedeki isimlerle nihai görüşmeler artık yapılacak. Koşullar öğrenilecek. Hafta başına kadar teknik direktörümüz belli olacak." dedi.