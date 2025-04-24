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Teknik direktörlüğe geri dönüyor! Thierry Henry, dev takımın başına geçecek

Teknik direktörlüğe geri dönüyor! Thierry Henry, dev takımın başına geçecek
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Marco Rose'yi gönderen Bundesliga ekibi RB Leipzig, teknik direktörlük koltuğuna Thierry Henry'i oturtmak istiyor. Geçmişte Monaco ve Montreal gibi takımları çalıştıran Fransız efsane Henry, şu anda CBS Sport'ta yorumculuk yapıyor.

Bundesliga ekiplerinden RB Leipzig, Marco Rose'den boşalan teknik direktörlük görevi için sürpriz bir adaya yöneldi.

HENRY'İ GETİRMKE İSTİYORLAR

Le Journal de Dimanche'ın haberine göre; Alman ekibi, takımın başına Fransa futbolunun efsanesi Thierry Henry'i getirmek istiyor. Leipzig'in bu kararı almasındaki asıl sebebin, göze hoş gelen futbolu benimseyen ve genç yeteneklere güvenen bir isim istenmesi olduğu belirtildi.

MARCO ROSE'Yİ GÖNDERMİŞLERDİ

Sezona Marco Rose ile başlayan Leipzig, 29 Mart tarihinde Mönchengladbach karşısında alınan 1-0'lık yenilginin ardından Alman teknik adamın görevine son vermiş ve sezon sonuna kadar Zsolt Löw ile anlaşmıştı.

HENRY, ŞU ANDA YORUMCULUK YAPIYOR

Leipzig'in takımın başına getirmek istediği Thierry Henry, ilk teknik direktörlük deneyimini 2018-19 sezonunda Monaco ile yaşamış, ardından MLS ekiplerinden Montreal'in başına geçmişti. 2020-22 yılları arasında Roberto Martinez'in yanında Belçika Milli Takımı'nın yardımcı antrenörü olarak görev yapan efsane futbol adamı, Fransa U21 ve U23 takımlarının teknik direktörlüğünün ardından CBS Sport'ta yorumcu koltuğunda yer alıyor.

Haberler.com / Salim Can Özcan - Spor
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