Teknik Direktör Şahin Diniyev, birçok kulübün radarında

Azerbaycanlı Teknik Direktör Şahin Diniyev'e ülkesi ve yurt dışından kulüplerin ilgisi arttı.

Azerbaycanlı Teknik Direktör Şahin Diniyev, geçtiğimiz ay Antalya'da düzenlenen Türk Dünyası Parlamentolar Arası Futbol Turnuvası kapsamında Azerbaycan Milli Meclis Takımı'nın başında yer aldı. Turnuvada finale kadar yükselen Azerbaycan ekibi, finalde Türkiye ile karşı karşıya gelerek organizasyonu ikinci sırada tamamladı. Diniyev'in liderliğindeki takım, turnuva boyunca sergilediği dengeli ve disiplinli oyunla öne çıktı. Teknik direktörlük kariyerinde Rusya'da Terek Grozny, Azerbaycan'da Karabağ, Kapaz ve FK Sebail kulüplerinde görev yapan, ayrıca Azerbaycan Milli Takımı'nı çalıştıran Diniyev; farklı futbol ortamlarında deneyim kazandı.

Diniyev'in Azerbaycan dışında uluslararası futbol çevrelerinde de bilinen bir teknik direktör olması nedeniyle bölge kulüpleri arasında deneyimli teknik adamın ismi sık anılmaya başlandı.

Futbolculuk kariyerinde Azerbaycan Milli Takımı formasını giyen Şahin Diniyev'in oğlu Coşqun Diniyev de kendisi gibi milli bir futbolcu. 2022-2025 yılları arasında Ümraniyespor, Bandırmaspor ve Çorumspor formalarını giyen Coşqun Diniyev'in bu kariyer süreci, Diniyev ailesinin Türk futboluyla olan bağını güçlendiren unsurlar arasında yer alıyor. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
