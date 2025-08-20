Teknik Direktör Radoi, Başakşehir Maçı Öncesi Endişelerini Paylaştı

UNIVERSITATEA Craiova Teknik Direktörü Mirel Radoi, "Bizi yarın çok zor bir maç bekliyor. Rakibimiz çok güçlü bir takım. Craiova da son senelerdeki en zor rakiplerden biri. Başakşehir bu iki maçın favorisi" dedi.

Universitatea Craiova, UEFA Avrupa Konferans Ligi Play-Off Turu ilk maçında deplasmanda Başakşehir FK'ya konuk olacak. Mücadele öncesinde düzenlenen basın toplantısında Universitatea Craiova Teknik Direktörü Mirel Radoi ve futbolculardan Alexandru Cicaldau değerlendirmelerde bulundu. Başakşehir'e rakip olacakları maçı değerlendiren Universitatea Craiova Teknik Direktörü Mirel Radoi, "Bizi yarın çok zor bir maç bekliyor. Rakibimiz çok güçlü bir takım. Craiova da son senelerdeki en zor rakiplerden biri. Başakşehir bu iki maçın favorisi. Rakibimize saygımızı fazlasıyla göstereceğiz. Onlara bir saygımız var. Onların gücünü de biliyoruz. İyi ve tecrübeli bir hocaları var. Kendisini çalıştırdığı takımlarda belli ediyor. Rakibin çok etkili oyuncuları var. İki dokunuşla gole gidebiliyorlar" ifadelerini kullandı.

'BERAT ÖZDEMİR ÇOK TEHLİKELİ VE DENGEYİ BOZABİLEN BİR FUTBOLCU'

Kendisinin Başakşehir'de en tehlikeli oyuncu olarak Berat Özdemir'i gördüğünü ifade eden Radoi, "Berat Özdemir çok tehlikeli ve dengeyi bozabilen bir futbolcu. Diğer futbolcular da tehlikeli ama benim açımdan en önemli futbolcu Berat" sözlerini sarf etti.

'EN UFAK HATA SONUCU DEĞİŞTİREBİLİR'

Sezonun şu ana kadarki bölümünde en önemli iki maçlarına çıkacağına değinen Radoi, "Bu iki maç şu ana kadar sezonun en önemli maçı. Ligdeki maçların telafisi var ama bu eleme maçı. Bu ikili maçta en ufak bir hata sonucu değiştirebilir" dedi.

'FENERBAHÇE VE BAŞAKŞEHİR EN UFAK HATAYI İYİ DEĞERLENDİRİYOR'

Bu maç hakkında Türkiye'de oynamış eski futbolculardan ve teknik direktörlerden bilgi aldığına değinen Radoi, "Rakip hakkında eski futbolculardan ve teknik direktörlerden bilgi aldım. Bana gelen bilgiler Fenerbahçe'den sonra Başakşehir en ufak bir hatayı en iyi değerlendiriyor ve kolay gol atabiliyor" sözlerini kullandı.

'FUTBOLCUYKEN GALATASARAY'A KARŞI OYNADIM'

Futbolculuk kariyerinde Galatasaray'a karşı forma giydiğine değinen Mirel Radoi, "Futbolcuyken Galatasaray'a karşı oynadım. İstanbul'da 2-2 berabere kaldık. Bir futbolcu ve sporcu için bundan daha güzel bir şey olamaz. Türkiye'de futbolu seven ve fanatik bir taraftarlar var. Umarım yarın akşam da öyle güzel bir atmosfer olur" ifadelerini kullandı.

ALEXANDRU CICALDAU: GALATASARAY'I TAKİP EDİYORUM

Eski takımı Galatasaray'ı hala takip ettiğini söyleyen Alexandru Cicaldau, "Galatasaray'da olduğum dönemde ben oynadım bu unutulmasın. Galatasaray'ı takip ediyorum. Çok iyi transferler yapıyorlar. Bu da sonuçlardan belli. Her sene şampiyon oluyorlar" dedi.

'ELİMİZDEN GELEN HER ŞEYİ YAPARSAK FARKI KAPATABİLİRİZ'

Başakşehir'e karşı ellerinden gelen her şeyi yapacaklarını belirten Cicaldau, "Mental olarak çok hazırız. En zor maçlardan birine çıkacağız. Elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağız. Daha iyi çalışarak ve sahada gösterdiğimiz iyi bir dönemden geçiyoruz. Elimizden gelen her şeyi yaparsak farkı ancak öyle kapatabiliriz" diyerek sözlerini noktaladı.