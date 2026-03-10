Haberler

Vefat eden teknik direktör Engin Fırat'ın cenazesi, Antalya'da defnedildi

Güncelleme:
Hayatını kaybeden teknik direktör Engin Fırat, Antalya'da düzenlenen cenaze töreninin ardından toprağa verildi. Fırat, son olarak Lübnan ekibi Nejmeh'i çalıştırıyordu.

Hayatını kaybeden teknik direktör Engin Fırat'ın cenazesi, memleketi Antalya'da toprağa verildi.

Son olarak Lübnan ekibi Nejmeh'i çalıştıran ve İstanbul Havalimanı'nda geçirdiği kalp krizi sonucu 55 yaşında vefat ettiği öğrenilen Fırat'ın cenazesi, son yolculuğuna uğurlanmak üzere Antalya'nın Kemer ilçesine getirildi.

Engin Fırat için Göynük Mahallesi'ndeki baba evinin önünde cenaze namazı kılındı. Fırat'ın cenazesi, daha sonra Göynük Mezarlığı'nda defnedildi.

Cenaze töreninde Engin Fırat'ın babası Mehmet Fırat, annesi Nazmiye Fırat güçlükle ayakta dururken, yakınları, sevenleri, arkadaşları gözyaşlarına hakim olamadı.

Fenerbahçe, Antalyaspor, Sivasspor, Kayseri Erciyesspor, LR Ahlen, Incheon United, Saipa ve İran Milli Takımı'nda yardımcı antrenörlük yapan Fırat, Moldova ve Kenya Milli Takımları ile Gostaresh ve Saija kulüplerinde teknik direktör olarak çalıştı.

Karabükspor, Dallas City ile Vllaznia kulüplerinde sportif direktörlük görevinde bulunan Fırat, geçen ay Lübnan kulübü Nejmeh'te göreve başlamıştı.

Kaynak: AA / Oktay Özden
