Haberler

Teknik Direktör Bozkurt: "Zorlu bir periyoda girdik "

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Teknik Direktör Bozkurt: 'Zorlu bir periyoda girdik '
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Elazığspor Teknik Direktörü Serdar Bozkurt, Aliağa FK maçının önemine vurgu yaparak, "3 haftalık zorlu bir periyoda girdik" dedi.

Elazığspor Teknik Direktörü Serdar Bozkurt, Aliağa FK maçının önemine vurgu yaparak, "3 haftalık zorlu bir periyoda girdik" dedi.

Elazığspor Teknik direktörü Serdar Bozkurt antrenman öncesi açıklamalarda bulundu.

Elazığspor'un fikstürünün zorlu başladığını aktaran teknik direktör Bozkurt, "Sebat ve Adana Demirspor maçlarını güzel skorlarla geçirdik. Üç haftalık zorlu bir periyoda girdik ilk maçımız Aliağa ile şu an sadece onu düşünüyoruz. Teknik kapasitesi yüksek olan bir takım. Oyunu çok iyi oynayan bir takım iyi oyunculara sahip bir takım. Tecrübeli bir takıma karşı oynayacağız. Aliağa sezon başı biliyorsunuz, bir adım geri çekildi ama bu onların iyi olmadıkları anlamına gelmiyor. Bu maçta taraftarlarımızı da çok iş düşüyor. İlk defa onların karşısına çıkacağız. Sıkı bir fikstürdeyiz. Bu maça atlattıktan sonra Gebze maçı var. Deplasmana gideceğiz, sonra Çorlu gelecek. İnşallah kazanan biz oluruz. Takımda herhangi bir sakatımız yok" diye konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
İsveç'te muhalefet çoğunluğu elde etti, Başbakan Kristersson istifa etti

Seçim sonuçları istifa getirdi! Başbakan koltuğu bıraktı

CHP’li İBB Meclis Üyesi Ekrem Eray Arda istifa etti: Yoluna bağımsız devam edecek

CHP’li meclis üyesi istifa etti: Gerekçesi Kılıçdaroğlu'nu kızdıracak
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Leroy Sane'nin neden kadro dışı kaldığı ortaya çıktı

Neden kadro dışı kaldığı ortaya çıktı!
Temizledikleri dersliklerde öğrenci oldular! Kırklareli'nde 2 destek personeli yazılım mühendisliğini kazandı

Sıraları silerken hayal kurdular! Şimdi o sıralarda oturacaklar
Eğitim-İş'in üniversite öğrencileri anketinden çarpıcı sonuç! Yüzde 68'i yurt dışına yerleşmeyi planlıyor

Üniversiteliler anketi cevapladı! 10 gençten 7'si aynı planda
MASAK raporu Eskişehir'de operasyona dönüştü! 6 bin 51 kişinin IBAN bilgisi bahis sitelerinde çıktı

6 bin 51 kişinin IBAN'ı o sitelerde çıktı! 2 şüpheli tutuklandı
Sivas'ta kayıp Büşra bebek soruşturmasında yeni gözaltı! Kardeşlerinin 'çadırdan alıp götürdü' dediği kişi yakalandı

Kardeşleri konuştu, o isim gözaltında! Ortada borç iddiası var
Çorum'da hastanın boğazından canlı sülük çıkarıldı! Köy çeşmesinden su içmiş

Kan tükürerek hastaneye gitti, boğazından çıkan şoke etti
Galatasaray'da Barış Alper Yılmaz kızağa çekildi

Barış Alper Yılmaz kızağa çekildi!