Teklif yapıldı! Galatasaray yeni sol bekine kavuşuyor

Kaan Ayhan transferini açıklayarak taraftarını heyecanlandıran sarı-kırmızlı yönetim, rotasını şimdi de İtalya'ya çevirdi. Ezeli rakibi Fenerbahçe'yle kıran kırana bir şampiyonluk mücadelesi veren Galatasaray, Bologna forması giyen 24 yaşındaki sol kanat oyuncusu Musa Barrow'u transfer etmek için teklifte bulundu. Okan Buruk yönetiminde takıma faydalı olacak isimleri transfer edeceklerini belirten sarı-kırmızılılar, yetenekli futbolcuyu kısa süre içerisinde renklerine bağlamak istiyor.

Süper Lig'de üst üste aldığı galibiyetlerle son yılların en iyi performansını sergileyen sarı-kırmızılılar transferde de oldukça hareketli günler yaşıyor. Galatasaray kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.

TEKLİF YAPILDI

İtalyan gazeteci Alfredo Pedulla'nın aktardığı habere göre, Galatasaray, 24 yaşındaki sol kanat Barrow için Bologna'ya kiralama teklifinde bulundu. Bologna ise, başarılı kanat oyuncusunu ancak sezon sonunda zorunlu satın alma opsiyonuyla içeren bir teklif gelirse kabul edebileceğini belirtti.

SÖZLEŞMESİ DEVAM EDİYOR

Gambiya'lı yıldız futbolcunun İtalyan ekibiyle 2025 yılına kadar sözleşmesi devam ediyor. Başarılı futbolcunun güncel piyasa değeri ise 12 milyon euro.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

24 yaşındaki yıldız, Bologna formasıyla bu sezon 17 resmi müsabakada görev alırken takımına ise 2 gol ve 1 de asist katkısı sağladı.