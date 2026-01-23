Haberler

Teklif yapıldı bile! İşte Fener'in forma giydirmek istediği golcü

Teklif yapıldı bile! İşte Fener'in forma giydirmek istediği golcü
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Fenerbahçe'nin transfer çalışmaları kapsamında Everton'dan Beto için resmi teklifte bulunduğu belirtildi. 27 yaşındaki Gineli golcünün transfer sürecinin önümüzdeki günlerde netlik kazanacağı ifade edildi. Beto, bu sezon Everton formasıyla 25 resmi maçta 3 gol attı.

  • Fenerbahçe, Everton forması giyen Gineli forvet Beto için resmi teklif sundu.
  • Beto'nun Everton ile sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor ve piyasa değeri 20 milyon euro.
  • Beto, bu sezon Everton'da 25 resmi maçta oynadı ve 3 gol attı.

Fenerbahçe, transfer çalışmalarını sürdürürken forvet hattı için önemli bir hamle yaptı. Sarı-lacivertli ekip, Everton forması giyen Beto için resmi teklifte bulundu.

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre Fenerbahçe, 27 yaşındaki Gineli golcü Beto'nun transferi için Everton'a resmi teklif sundu. Görüşmelerin seyrine göre transfer sürecinin önümüzdeki günlerde netlik kazanması bekleniyor.

Teklif yapıldı bile! İşte Fener'in forma giydirmek istediği golcü

SÖZLEŞMESİ 2027'YE KADAR

Beto'nun İngiliz kulübü Everton ile olan sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor. Tecrübeli forvetin güncel piyasa değeri ise 20 milyon euro olarak gösteriliyor. Gineli golcü, bu sezon Everton formasıyla 25 resmi maçta görev aldı ve 3 gol kaydetti.

Alper Kızıltepe
Haberler.com / Spor
14 ünlünün testi pozitif çıktı

14 ünlünün testi pozitif çıktı
Nakiti olmayanlar başvuruyordu: Düğmeye basıldı, KMH bakiyeleri için düzenleme geliyor

Nakiti olmayan vatandaşın başvurduğu sisteme düzenleme geliyor
Şırnak'ta camide çekilen görüntüler yürekleri ısıttı

Türk-Kürt çatışması çıkarmak isteyenlere en güzel yanıt
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Foyası ortaya çıkınca genç kıza iş teklifinde bulundu

Foyası ortaya çıkınca genç kıza iş teklifinde bulundu
Ahmet Özer'e 'Kent Uzlaşısı' davasında 6 yıl 3 ay hapis cezası

Ahmet Özer'e "Kent Uzlaşısı" davasından ceza! Hapse girecek mi?
Rafa Silva ilk günden Benfica'da kriz çıkardı: Tahammül edemeyiz

Rafa Silva ilk günden Benfica'da kriz çıkardı
Ne madalya ne prim! Şampiyon olan Senegalli topçulara asıl sürprizi cumhurbaşkanı yaptı

Şampiyon olan Senegalli topçulara asıl sürprizi cumhurbaşkanı yaptı
Foyası ortaya çıkınca genç kıza iş teklifinde bulundu

Foyası ortaya çıkınca genç kıza iş teklifinde bulundu
Nefes kesen anlar: Timsahın saldırdığı bufalo mucizevi şekilde kurtuldu

Nefes kesen anlar: Timsahın saldırdığı bufalo mucizevi şekilde kurtuldu
Pakistan'da çekildiği söylenen görüntü büyük tartışma yarattı

Pakistan'ı karıştıran görüntü