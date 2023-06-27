Teklif geldi bile! Mbaye Diagne, BAE'ye transfer oluyor

Fatih Karagümrük'ten ayrılan Mbaye Diagne'ye Birleşik Arap Emirlikleri temsilcisi Al-Wasl'dan resmi teklif geldi. Şu an kulüpsüz olan Senegalli golcünün bu teklifi kabul etmesi bekleniyor.

Son olarak Fatih Karagümrük forması giyen Mbaye Diagne'ye sürpriz bir teklif geldi. Gazeteci Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Birleşik Arap Emirlikleri temsilcisi Al-Wasl, şu an kulüpsüz olan 31 yaşındaki Senegalli yıldız Diagne için resmi teklifte bulundu.

KARAGÜMRÜK'TEN AYRILDI

İstabul temsilcisinde önemli işlere imza atan Diagne, sözleşmesinin bitiminin ardından takımdan ayrıldığını açıklamıştı.

"PARA ASLA YETERLİ DEĞİLDİR"

Geçtiğimiz günlerde açıklamalarda bulunan Diagne, "Şu anda biraz para kazanmak istiyorum, para asla yeterli değildir. Sadece kendim için olsaydı 3-4 yıl önce futbolu çoktan bırakmıştım. Ama bir noktada arkanızda kalanları da düşünmek zorundasınız. Amacım değişmek ve başka bir şey görmek" demişti.